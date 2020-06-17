Медики Днепропетровской области получили оборудование от Фонда Новинского

В поставку вошли два аппарата ИВЛ Carescape R860 (General Electric), более 1000 защитных экранов и более 1000 костюмов биозащиты

Благотворительный фонд Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты медикам городской больницы №7 Каменского (Днепропетровская область). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В поставку вошли два аппарата ИВЛ Carescape R860 (General Electric), более 1000 защитных экранов и более 1000 костюмов биозащиты.

"Мы благодарны Вадиму Новинскому за весомый вклад в борьбу с пандемией. Новые аппараты ИВЛ значительно превосходят отечественные в классе, эффективности и универсальности. Наличие такого интеллектуального и крайне дефицитного оборудования позволяет городской медицине выйти на новый качественный уровень в оказании медицинских услуг, и быть максимально подготовленными к противодействию распространения COVID-19", – отметил присутствовавший на передаче мэр Каменского Андрей Белоусов.

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Ранее мы также писали о масштабном проекте Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине", который призван помочь в спасении человеческих жизней. Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова уже получили медики Львова, Ивано-Франковска, Краматорска, Константиновки, Бахмута, Надворной, Старобельска, Рубежного и Кривого Рога. Всего государственным учреждениям здравоохранения будет передано 200 единиц самых современных моделей этой техники.

Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" реализуется по программе "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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