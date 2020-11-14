Медики Каменского получили от Фонда Рината Ахметова современную аппаратуру для борьбы с коронавирусом

Сотни случаев коронавируса в день фиксируют в Днепропетровской области. В Каменском районе основной удар взяла на себя больница №7.
Медики говорят: кроме опыта, который приобретают невероятными темпами, важно и современное оборудование. Оно помогает спасать жизнь пациентам.
Каменская городская больница спасает зараженных COVID-19 c самого начала пандемии коронавируса. И хотя большинство пациентов лечится амбулаторно, нагрузки хватает.
"Самая большая нагрузка была на лечебное учреждение Каменского. Седьмая больница является опорной не только для жителей Каменского, но и ближайшей районов", – подчеркивает руководитель управления здравоохранения Каменской городского совета Наталья Ктитарова.
За время пандемии в Днепропетровской области COVID-19 перенесли более 15 тыс. человек. Сотни из них – с Каменского.
"У нас 600 пациентов. Большая часть – это люди, проходящие лечение амбулаторно под наблюдением семейного врача", – говорит Наталья Ктитарова.
Тысячи людей все же не избегают осложнений. На аппаратах ИВЛ лечатся месяцами. После реанимации может возникнуть поствентиляционная болезнь.
"Это появляется у людей, которые находились на длительной вентиляции. И чем жестче режимы вентиляции, тем больше эта болезнь проявляется", – объясняет врач-анестезиолог Александр Дзяба.
Под таким риском люди находятся обычно из-за устаревших аппаратов ИВЛ. Но в новых есть все современные режимы работы, которые щадят легкие пациента.
"Вот этот аппарат – универсален. Он позволяет нам вентилировать как детей, так и взрослых. Даже самых маленьких детей", – говорит врач.
Но во время пандемии ИВЛ является дефицитным оборудованием. Несмотря на это, Фонд Рината Ахметова закупил и передает больницам Украины более 200 сверхсовременных аппаратов.
"Такая аппаратура закупается не только в крупные областные больницы, но и в небольшие больницы районного значения. Это интеллектуальные ИВЛ, которые могут самостоятельно подстраиваться под дыхание человека, простые в использовании. Их можно использовать не только как стационарное оборудование, но и как портативное оборудование. Они очень нужны", – заявляет представитель компании Метинвест Максим Педь.
Новую технику Фонд и компания Метинвест предоставили и больнице Каменского. С начала пандемии Днепропетровская область получила более 30 аппаратов ИВЛ.
"Спасибо Фонду Рината Ахметова! Он начал с быстрой диагностики – это экспресс-тесты. С костюмов, средств защиты для медицинских сотрудников. И, конечно, оборудование. Это оборудование востребовано. Оно спасает не просто здоровье, а дает жизнь", – говорит руководитель управления здравоохранения Каменской городского совета Наталья Ктитарова.
С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы в 12 областях Украины.
В частности, "Сегодня" рассказывали о том, что дополнительное оборудование для борьбы с коронавирусом получили медики Каменки-Бугской Львовской области.
Также мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.
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