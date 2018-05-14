В Днепропетровской области медсестра напоила 13-летнюю девочку средством для мытья пола

Сегодня, 17:18

Медсестра перепутала флаконы, которые стояли рядом, и дала подростку моющее средство вместо лекарств


В первой городской больнице Павлограда Днепропетровской области медработница перепутала флаконы и вместо лекарств дала ребенку средство для мытья пола. Школьница лежала там с панкреатитом, - сообщает 34.ua.

"Состояние удовлетворительное. Вот что нас что интересует. С ребенком все нормально", – отнекиваются в больнице.

У пациентки тяжелое отравление и ожоги пищевода. Ее доставили в областную детскую больницу. Угрозы жизни нет, но лечиться надо минимум 10 дней, – уточняет издание.

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"Флакон с моющим средством находился рядом с лекарствами, был похож на флакон с лекарством. Медицинская сестра, не убедившись, фактически ребенку дала яд. По факту не надлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинским работником начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", – отметил заместитель руководителя Павлоградской городской прокуратуры Александр Коршун.

Тем временем, как уточняет Павлоград.dp.ua,13-летней девочке в больнице Павлограда вместо "Фосфлюгель" медсестра дала выпить "Максисан".

По словам исполняющей обязанности главного врача городской больницы №1 Надежды Ивашичинои, все причастные к инциденту отстранены от обязанностей.

"Ребенок выпил препарат, который не предназначен для внутреннего употребления. Он не высокотоксичным. Он не содержит хлор. И это не только дезинфицирующее средство, оно обладает дезинфицирующими, моющие и дезодорирующие свойства", – говорит Ивашичина.

Накануне мы писали, что новое массовое отравление детей на школьной линейке произошло в Новомосковске. Внезапно стало плохо 19 ученикам. 

Напомним, утром 8 мая массовое отравление произошло и на школьной линейке в Черкассах – там были госпитализированы более 50 человек, причина инцидента до сих пор остается невыясненной.
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