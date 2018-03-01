Мэр Днепра со скандалом уволил свою заместительницу
Борис Филатов и Светлана Епифанцева обменялись уколами в соцсетях
Мэр Днепра Борис Филатов уволил своего первого заместителя Светлану Епифанцеву, объяснив свое решение высказываниями женщины о статусе государственного языка и недовольстве политикой руководства страны.
Свое решение он объяснил на личной странице в Facebook.
"Светлане Епифанцевой предложено уволиться за высказывания о статусе государственного языка и нарушения этики государственного служащего", – говорилось в сообщении Филатова.
Также мэр Днепра добавил, что "в последнее время госпожа Епифанцева систематически позволяла себе неоднозначные публичные высказывания, чем вызвала справедливое общественное возмущение".
Позже Филатов добавил еще один пост, в котором попытался объяснить свое кадровое решение. В нем он сообщил, что его бывший заместитель - "человек, которого я знаю с самого детства и в отношении неё у меня были определённые моральные обязательства".
При этом мэр города предупредил своих подчиненных: "Вы должны быть сити-менеджерами, а не отребьем, собранным в кучу из-за соображений политической целесообразности. РАБОТАЙТЕ, а не позорьте себя, а заодно и меня. Иначе я любого из вас вытру из жизни ластиком. Несмотря на былые заслуги, дружбу и хорошее отношение".
Позже в соцсети появилось и сообщение Епифанцевой, которая с иронией выразила благодарность Филатову за его "железный характер и ангельское терпение".
Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов назначил муниципальной полиции бывшего сотрудника "Беркута" и заверил, что не намерен оправдываться.
Также мы писали о драке, которая произошла в кабинете заместителя мэра Днепра.
Конфликт начался во время заседания бюджетной комиссии, где выясняли, как распределяют бюджетные средства. Ссора продолжалась в кабинете заммэра Днепра Михаила Лысенко. Затем переросла в драку.
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