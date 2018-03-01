Мэр Днепра со скандалом уволил свою заместительницу

Мэр Днепра Борис Филатов уволил своего первого заместителя Светлану Епифанцеву, объяснив свое решение высказываниями женщины о статусе государственного языка и недовольстве политикой руководства страны.

Свое решение он объяснил на личной странице в Facebook.

"Светлане Епифанцевой предложено уволиться за высказывания о статусе государственного языка и нарушения этики государственного служащего", – говорилось в сообщении Филатова.

Также мэр Днепра добавил, что "в последнее время госпожа Епифанцева систематически позволяла себе неоднозначные публичные высказывания, чем вызвала справедливое общественное возмущение".

Позже Филатов добавил еще один пост, в котором попытался объяснить свое кадровое решение. В нем он сообщил, что его бывший заместитель - "человек, которого я знаю с самого детства и в отношении неё у меня были определённые моральные обязательства".

При этом мэр города предупредил своих подчиненных: "Вы должны быть сити-менеджерами, а не отребьем, собранным в кучу из-за соображений политической целесообразности. РАБОТАЙТЕ, а не позорьте себя, а заодно и меня. Иначе я любого из вас вытру из жизни ластиком. Несмотря на былые заслуги, дружбу и хорошее отношение".

Позже в соцсети появилось и сообщение Епифанцевой, которая с иронией выразила благодарность Филатову за его "железный характер и ангельское терпение".

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов назначил муниципальной полиции бывшего сотрудника "Беркута" и заверил, что не намерен оправдываться.

Также мы писали о драке, которая произошла в кабинете заместителя мэра Днепра.

Конфликт начался во время заседания бюджетной комиссии, где выясняли, как распределяют бюджетные средства. Ссора продолжалась в кабинете заммэра Днепра Михаила Лысенко. Затем переросла в драку.