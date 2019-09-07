Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского: Центральный мост отремонтирован

фото: Днепроград

В Днепре после капитального ремонта открыли Центральный мост, относительно которого Зеленский и Филатов заключили пари. Об этом мэр города сообщил на своей странице в Facebook.

"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр. Город, который я так люблю", — заявил Филатов.

При этом мэр отметил, что никогда "не держался за свое кресло" и готов уйти с должности мэра Днепра, когда в городе откроют аэропорт.

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"Город очень хочет летать, а городу обрезали крылья", — добавил он.

Рядом с мостом также поставили железное кресло, которое Филатов назвал "кресло мэра" и предложил посидеть на нем каждому желающему.

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"Власть – это не слава и признание, а тяжкий крест", подчеркнул Филатов.

Напомним, что в связи с ремонтом Центрального моста движение транспорта по мосту было перекрыто еще с 17 июля.

ранее мы писали о том, как прошел первый визит Владимира Зеленского в Днепр в качестве главы государства. Так, после прибытия в город, Зеленский в первую очередь обсудил с мэром и чиновниками областной администрации перспективы реконструкции аэропорта. Изначально речь шла о строительстве аэроузла "Приднепровье" в Солонянском районе области. Не менее важной для города является и объездная дорога, которая будет огибать Днепр. Новая артерия позволит разгрузить от транзитного транспорта внутригородские дороги, на которых нередко происходят аварии именно из-за грузовиков.

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