Мэр Днепра жестко предупредил священников: не рискуйте здоровьем людей

Филатов пообещал церквям, в которых не будут соблюдать карантин, серьезные неприятности

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к священнослужителям всех религиозных конфессий с призывом соблюдать условия карантина и не проводить массовых мероприятий на Пасху.

Об этом он заявил в своем Facebook.

"Уважаемые священнослужители. Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения", - заявил градоначальник.

Филатов напомнил, что "все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали".

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Мэр предупредил, что "кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема".

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"Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию", - пообещал он.

Также Филатов предложил священникам вспомнить о том, что между церквями и городской властью "все эти годы" не было серьезных разногласий.

"Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь. Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог", – резюмировал он.

Напомним, ранее Филатов объяснил, зачем в городе выкопали 600 могил для потенциальных жертв коронавируса. По его словам, это не было проявлением паники.

Также мы сообщали о том, как действовать, чтобы не нарушать карантин:

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