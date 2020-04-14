Мэр Днепра жестко предупредил священников: не рискуйте здоровьем людей

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к священнослужителям всех религиозных конфессий с призывом соблюдать условия карантина и не проводить массовых мероприятий на Пасху.
Об этом он заявил в своем Facebook.
"Уважаемые священнослужители. Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения", - заявил градоначальник.
Филатов напомнил, что "все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали".
Мэр предупредил, что "кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема".
"Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию", - пообещал он.
Также Филатов предложил священникам вспомнить о том, что между церквями и городской властью "все эти годы" не было серьезных разногласий.
"Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь. Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог", – резюмировал он.
Напомним, ранее Филатов объяснил, зачем в городе выкопали 600 могил для потенциальных жертв коронавируса. По его словам, это не было проявлением паники.
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