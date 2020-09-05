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Мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой (видео)

5 сентября, 16:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После инцидента Филатов продолжил встречу

В Днепре неизвестные облили зеленкой мэра города Бориса Филатова. Инцидент произошел во время встречи с местными жителями, где он отвечал на их вопросы.

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Соответствующее видео опубликовал пользователь radik_pravoqator.

На записи видно, что мэр уже собирался уезжать, когда из толпы в него бросили емкость с зеленкой. Охранники сразу окружили Филатова и пытались увести с места происшествия, но тот вскоре вернулся.

(Чтобы увидеть момент инцидента, перемотайте до 35-й минуты видео)

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Напомним, ранее мы рассказывали, как под Радой троих депутатов облили зеленкой. Запачканными оказались один депутат из ОПЗЖ и двое "слуг народа".

А в Киеве недавно неизвестные избили народного депутата Украины Антона Полякова. В правоохранительные органы обратился медик, который оказывал помощь потерпевшему. За медицинской помощью депутат самостоятельно обратился в травмпункт.

По словам Полякова, рано утром он вышел по делам, и на него сразу набросился мужчина. Неизвестный начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес ему несколько ударов в область грудной клетки.

Экс-депутат Антон Поляков рассказал о нападении на него

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Днепр зеленка филатов Борис Филатов
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