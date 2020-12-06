Мэром Кривого Рога стал Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" – экзитпол

В Кривом Роге (Днепропетровская область) во втором туре выборов городского головы, по результатам опроса избирателей на выходе из участков, побеждает кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного по заказу фонда "Украинская политика", озвученные в эфире "Украина 24".
За Шевчика отдали голоса 51,7% избирателей, его соперник Константин Павлов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" набирает 47,2%.
Напомним, в первом туре выборов в Кривом Роге лидировал действующий мэр города Юрий Вилкул, но он снял свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья. Поэтому во второй тур вышли кандидаты, занявшие второе и третье места – Дмитрий Шевчик (31,01% – в первом туре) и Константин Павлов (7,91%).
Мы также сообщали, что в ходе голосования во втором туре выборов мэра Кривого Рога 6 декабря наблюдатели зафиксировали десятки нарушений.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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