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Мэром Кривого Рога стал Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" – экзитпол

6 декабря, 20:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

За Шевчика проголосовали 51,7%

В Кривом Роге (Днепропетровская область) во втором туре выборов городского головы, по результатам опроса избирателей на выходе из участков, побеждает кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного по заказу фонда "Украинская политика", озвученные в эфире "Украина 24".

За Шевчика отдали голоса 51,7% избирателей, его соперник Константин Павлов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" набирает 47,2%.

Напомним, в первом туре выборов в Кривом Роге лидировал действующий мэр города Юрий Вилкул, но он снял свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья. Поэтому во второй тур вышли кандидаты, занявшие второе и третье места – Дмитрий Шевчик (31,01% – в первом туре) и Константин Павлов (7,91%).

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На выборах в Кривом Роге фиксируют десятки нарушений – наблюдатели

Мы также сообщали, что в ходе голосования во втором туре выборов мэра Кривого Рога 6 декабря наблюдатели зафиксировали десятки нарушений.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Кривой Рог экзитпол результаты выборов выборы мэра местные выборы
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