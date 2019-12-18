Месяц без воды из-за долгов за коммуналку: в селе под Кривым Рогом разгорается скандал

Местные жители вышли на митинг. Они считают, что их обманывают

Месяц без воды живут люди под Кривым Рогом. И при этом говорят, что за коммунальные услуги исправно платят. Почему трубы пересохли – не понимают. В водоканале заявляют – жители села задолжали почти 200 тысяч гривен. Поэтому и перекрыли поставку воды. Жители вышли на митинг под стены сельсовета, потому что считают, что их обманывают.

"Мы три воскресенья уже без воды. Сельский голова пообещал, что поедет в Горводоканал, договорится. Но прошла неделя, а воды так и нет", – говорят они.

Крестьяне платят за воду коммунальному предприятию "Новолатовское". А поставляет питьевую "Кривбассводоканал". Там говорят – перекрыли за долги.

Инна Михайлова, пресс-секретарь КП "Кривбассводоканал":

"Задолженность коммунального предприятия "Новолатовское" перед "Кривбассводоканал" составляет 173 тысячи гривен. В связи с этим, было ограничено давление до минимального. Пока "Новолатовское" предприятие не погасит долги перед водоканалом, ограничения давления воды не будет снято".

Деньги пошли на замену водопроводной сети, говорит председатель общины. Поэтому и должны.

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Александр Зубрий, председатель Новолатовской общины:

"Мы думали, что сделаем договор реструктуризации долга, и пообещаем гарантийным письмом. Но ответ директора был: на сегодняшний день график реструктуризации не проходит, надо заплатить за полный объем взятой воды".

Чтобы заплатить за использованное местный председатель начал искать меценатов. Долг погасили, воду дали. И крестьяне опасаются, что ситуация может повториться в следующем месяце. И тогда уже никто погашать долги коммунального предприятия не будет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, украинцы стали лучше платить за коммуналку, но долги растут и пытались выяснить,почему так происходит и когда понизятся тарифы. За 2019 год на 6,3% или 3,5 млрд грн уменьшилась задолженность за коммуналку в масштабах страны, теперь она составляет 52,1 млрд грн, а не 55,6 млрд, как было на 1 января.

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