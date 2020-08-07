Минюст нашел новое жилье для конфискованных львов и медведей

В Министерстве юстиции приняли решение о передаче диких животных – львов и медведей – которые были конфискованы у прежних владельцев.

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Новое жилье для животных подыскивали на заседании комиссии в отделе Государственной исполнительной службы в Днепре, сообщили на официальном сайте Системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ).

"Бесплатная передача новым владельцам конфискованных животных – это совместный результат работы Министерства юстиции и общественных активистов. Старый порядок, по которому конфискованные животные по решению суда продавались на открытом аукционе, вызвал противоречивые чувства…", - рассказал заместитель главы Минюста по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

На заседании комиссии было решено бесплатно передать:

- гималайского медведя по кличке "Мальвина" благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Сохрани дикость";

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- бурых медведей с кличками "Балу" и "Тимоша" Национальному природному парку "Синевир";

- львов по кличкам "Риччи", "Витольд" и "Багира" благотворительному фонду "Нейтон";

- бурых медведей по кличкам "Потап", "Анна" и "Маша" Обществу с ограниченной ответственностью "Медвежий приют Домажир".

"Очень рад, что эпопея со львами и медведями наконец завершилась, и они нашли жилье, где о них будут заботиться. СЕТАМ и в дальнейшем будет информировать об объявлении безоплатной передачи животных на своих ресурсах и в СМИ", - заверил генеральный директор госпредприятия Александр Мамро.

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В свою очередь, Андрей Гайченко добавил, что продажа на аукционе конфискованных диких животных уже запрещена.

"Подготовлены изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, решили этот вопрос. Животные бесплатно будут передаваться приютам для животных, зоопаркам или другим учреждениям по содержанию животных", - заявил он.

Ранее мы сообщали о том, какие неудобства медведям в Украине приходилось переживать из-за аномально теплой зимы. Так, в Житомире из спячки проснулись трое медведей.

А в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах сумели заснуть только трое питомцев из 32. Представители парка отметили, что медведи из реабилитационного центра всю свою жизнь провели в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное.

А в Виннице бурые медведи из Подольского зоопарка не смогли впасть в спячку из-за аномально теплой погоды и радуют посетителей во время прогулки в вольерах.

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