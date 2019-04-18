Мощный конвертцентр с оборотом в 375 млн гривен ликвидировали в Кривом Роге

К работе привлекались нелегальные пункты обмена валюты

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Правоохранители в Кривом Роге ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 375 млн грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 и ч.1 ст. 205 УК Украины была установлена группа жителей г. Кривой Рог, которые оказывали услуги по формированию искусственного налогового кредита, переводу безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств и выводу бюджетных средств в теневой оборот предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности) Днепропетровской, Харьковской и других областей, и предприятиям г. Киева", – говорится в сообщении.

Отмечается, что механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и фирм с признаками фиктивности заказчики конвертации перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ. Указанные средства возвращались заказчикам услуг конвертации наличными за вычетом процента вознаграждения в размере 10-13% от проконвертированной суммы.

Дополнительно для маскировки происхождения и предоставления легального статуса денежные средства конвертировались в валюту. К этому процессу привлекались подконтрольные нелегальные пункты обмена валюты, расположенные в г. Днепр. Выдача наличных производилась в т.ч. через указанные обменные пункты.

Таким образом в течение 2017-2019 годов было проконвертировано более 375 млн грн.

"По результатам обысков, проведенных в Днепре и Кривом Роге (в офисных помещениях "конверта", в нелегальных пунктах обмена валюты, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях) из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн грн, 106 печатей подконтрольных предприятий, их финансово-хозяйственные документы, черновые записи клише с подписями, банковские карты, электронные носители информации, компьютерная техника, мобильные телефоны и др", – добавили в ГФС.

Следствие продолжается.

Ранее в Одессе разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в 280 млн грн. Дельцы помогали бизнесменам уклоняться от уплаты налоги.

Напомним, в Полтавской области разоблачили "конверт" с оборотом в 300 млн грн. Ранее в Запорожье разоблачили крупный "конверт", через который отмыли почти 40 миллионов. Обвинение организаторам преступной группы было направлено в суд.

А в столице разоблачили действующего руководителя аппарата районного суда и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им.

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