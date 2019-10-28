Мощный взрыв прогремел в Днепре, появились фото и видео

В Днепре жители левого берега почувствовали взрыв.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе Днепруха.

Около 21:50 в районе от улицы Осенней до проспекта Слобожанского жители почувствовали взрыв и успели его сфотографировать. Люди описывают ощущения как "взрывной волны" и "землетрясения", и чувствовалось оно даже на Воронцова.

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В сообществе предполагают, что произошел взрыв в промышленной зоне за ул. Журналистов.

Ранее в поселке Клевань под Ровно на химическом предприятии "Колор С.И.М" произошел пожар. Пламя спасатели тушили несколько часов. Как выяснилось, на предприятии после взрыва вспыхнуло помещение для мытья использованных банок из-под краски.

А в Сумах произошел взрыв на заводе, в результате которого пострадали восемь человек. К борьбе с огнем были привлечены 18 спасателей и четыре единицы техники. Всего в цеху находилось 19 человек.

Также мы сообщали о взрыве на территории пекарни в Сумской области. По данным спасателей, вспыхнула газовоздушная смесь, в помещении вылетели окна, частично были разрушены межкомнатные перегородки и санузел.

Инцидент произошел в ночную смену, когда работали три человека. Одна из сотрудниц оказалась в реанимации с серьезными ожогами. Причина возгорания выясняется.

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