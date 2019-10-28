Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,17
27,96

Мощный взрыв прогремел в Днепре, появились фото и видео

28 октября, 23:16

Жители почувствовали взрыв и успели его сфотографировать

В Днепре жители левого берега почувствовали взрыв.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе Днепруха.

Около 21:50 в районе от улицы Осенней до проспекта Слобожанского жители почувствовали взрыв и успели его сфотографировать. Люди описывают ощущения как "взрывной волны" и "землетрясения", и чувствовалось оно даже на Воронцова.

Реклама

В сообществе предполагают, что произошел взрыв в промышленной зоне за ул. Журналистов.

Ранее в поселке Клевань под Ровно на химическом предприятии "Колор С.И.М" произошел пожар. Пламя спасатели тушили несколько часов. Как выяснилось, на предприятии после взрыва вспыхнуло помещение для мытья использованных банок из-под краски.

В тренде
Зеленский на Донбассе встретился с добровольцами: подробности, видео

А в Сумах произошел взрыв на заводе, в результате которого пострадали восемь человек. К борьбе с огнем были привлечены 18 спасателей и четыре единицы техники. Всего в цеху находилось 19 человек.

Также мы сообщали о взрыве на территории пекарни в Сумской области. По данным спасателей, вспыхнула газовоздушная смесь, в помещении вылетели окна, частично были разрушены межкомнатные перегородки и санузел.

Инцидент произошел в ночную смену, когда работали три человека. Одна из сотрудниц оказалась в реанимации с серьезными ожогами. Причина возгорания выясняется.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео взрыв Днепр заводы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дниУкраина
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходные
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходныеУкраина
В Днепропетровской области сотни людей всю ночь искали пропавшего ребенка
В Днепропетровской области сотни людей всю ночь искали пропавшего ребенкаДнепр
В Днепре копы задержали подозреваемых в ограблении десяти банкоматов
В Днепре копы задержали подозреваемых в ограблении десяти банкоматовДнепр
Одна отставка и четыре назначения: Кабмин объявил о перестановках в ОГА
Одна отставка и четыре назначения: Кабмин объявил о перестановках в ОГАПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...