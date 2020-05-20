Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,02
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Мост в Днепропетровской области могла обвалить слишком тяжелая фура (фото)

20 мая, 17:23

Татьяна Власенко

Заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн

В Днепропетровской области полиция открыла три уголовных производства по факту обрушения моста в селе Алексеевка Никопольского района. Отметим, обвал моста произошел в тот момент, когда по нему проезжала фура. В результате автомобиль завис над рекой.

"Установлено, что в результате происшествия люди не пострадали", – рассказали в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области.

Реклама

"Сообщение об обвале конструкции поступило в Никопольский отдел полиции 20 мая в 10:00. Разрушение секции моста через реку Чертомлык произошло на участке 206 км автомобильной дороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье возле села Алексеевка Никопольского района. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили правоохранители.

По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь ситуацию с падением моста прокомментировали и в "Укравтодоре".

В тренде
На Донбассе боевики атаковали ВСУ и схлопотали "ответку"

Реклама

Там рассказали, что о ЧП узнали от полиции. По данным ведомства, мост был построен в 1955 году. Проходит через р. Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий – Запорожье. Длина моста 151,92 м. Состоит из 9 железобетонных опор и 8 металлических секций. Владелец здания – Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области

"По требованиям ПДД заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 т. Ограничение скорости – до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которого была разрушена секция моста", – рассказали в "Укравтодоре".



Также там отметили, что согласно проведенного обследования в 2017 году, мост находится в 4 эксплуатационном состоянии (ограниченная работоспособность). Остаточный ресурс пролетных строений моста, в соответствии с предоставленным техническим отчетом, составляет 12 лет.

Напомним, ранее в Николаеве рухнул понтонный мост через реку Ингул. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны набережной и упала в воду. Мост получил серьезные повреждение и стал непригоден для передвижения. К счастью, в результате падения сооружения никто не пострадал.

Реклама

Также ранее мост обвалился в Италии. Два фургона, которые в этот момент были на мосту, упали в воду. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мост фура обрушение Днепропетровская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 20 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 20 мая и все подробности из регионовУкраина
В Днепре жестоко убили 12-летнего мальчика: обнаженное тело ребенка нашли возле больницы
В Днепре жестоко убили 12-летнего мальчика: обнаженное тело ребенка нашли возле больницыДнепр
Жестокое убийство 11-летнего мальчика в Днепре: он был подающим надежды футболистом
Жестокое убийство 11-летнего мальчика в Днепре: он был подающим надежды футболистомДнепр
Главврач больницы в Кривом Роге выписал 15 пациентов с активным COVID-19
Главврач больницы в Кривом Роге выписал 15 пациентов с активным COVID-19Днепр
В Днепре спасли четверо самых тяжелых больных COVID-19: что о них известно
В Днепре спасли четверо самых тяжелых больных COVID-19: что о них известноДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...