Мост в Днепропетровской области могла обвалить слишком тяжелая фура (фото)

Заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн

В Днепропетровской области полиция открыла три уголовных производства по факту обрушения моста в селе Алексеевка Никопольского района. Отметим, обвал моста произошел в тот момент, когда по нему проезжала фура. В результате автомобиль завис над рекой.

"Установлено, что в результате происшествия люди не пострадали", – рассказали в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области.

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"Сообщение об обвале конструкции поступило в Никопольский отдел полиции 20 мая в 10:00. Разрушение секции моста через реку Чертомлык произошло на участке 206 км автомобильной дороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье возле села Алексеевка Никопольского района. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили правоохранители.

По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь ситуацию с падением моста прокомментировали и в "Укравтодоре".

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Там рассказали, что о ЧП узнали от полиции. По данным ведомства, мост был построен в 1955 году. Проходит через р. Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий – Запорожье. Длина моста 151,92 м. Состоит из 9 железобетонных опор и 8 металлических секций. Владелец здания – Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области

"По требованиям ПДД заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 т. Ограничение скорости – до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которого была разрушена секция моста", – рассказали в "Укравтодоре".





Также там отметили, что согласно проведенного обследования в 2017 году, мост находится в 4 эксплуатационном состоянии (ограниченная работоспособность). Остаточный ресурс пролетных строений моста, в соответствии с предоставленным техническим отчетом, составляет 12 лет.

Напомним, ранее в Николаеве рухнул понтонный мост через реку Ингул. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны набережной и упала в воду. Мост получил серьезные повреждение и стал непригоден для передвижения. К счастью, в результате падения сооружения никто не пострадал.

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Также ранее мост обвалился в Италии. Два фургона, которые в этот момент были на мосту, упали в воду. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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