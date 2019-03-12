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На автомобиле с оружием: в Днепре задержали подозреваемых в разбое

Сегодня, 18:18

У мужчин изъяли оружие, происхождение которого они объяснять отказались

В Днепре задержали подозреваемых в разбое
В Днепре задержали подозреваемых в разбое. Фото: Нацполиция
На автомобиле с оружием: в Днепре задержали подозреваемых в разбое //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7d9/e8c/5c87d9e8c15a8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7d9/e8c/5c87d9e8c15a8.png Днепр У мужчин изъяли оружие, происхождение которого они объяснять отказались

В Днепре полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении. При этом у них было изъято оружие, сообщили в отделе коммуникаций Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, задержание было проведено 11 марта, когда патрульные остановили автомобиль ВАЗ, на который у них была ориентировка – в тот же день на нем было совершено разбойное нападение на проспекте Сергея Нигояна. В автомобиле находилось два человека – они также подходили под описание участников разбоя.

"Согласно закону, полицейские проверили граждан и автомобиль. В результате чего, на переднем пассажирском сиденье инспекторы обнаружили предмет, похожий на оружие. Мужчины отказались дать стражам порядка какие-либо комментарии", – говорится в сообщении.

На место задержания вызвали следственно-оперативную группу Новокодакского отделения полиции. В настоящее время ведется расследование.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в центре Днепра бойцы полицейского спецназа КОРД задержали группировку возможных поджигателей.

Также мы писали о том, как в Днепре мужчина жестоко избил и ограбил женщину – нападавший отобрал у своей жертвы мобильный телефон.

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Тег разбой, подозреваемые, Днепр, задержание

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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