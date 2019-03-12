На автомобиле с оружием: в Днепре задержали подозреваемых в разбое
У мужчин изъяли оружие, происхождение которого они объяснять отказались
В Днепре полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении. При этом у них было изъято оружие, сообщили в отделе коммуникаций Патрульной полиции в Днепропетровской области.
Как стало известно, задержание было проведено 11 марта, когда патрульные остановили автомобиль ВАЗ, на который у них была ориентировка – в тот же день на нем было совершено разбойное нападение на проспекте Сергея Нигояна. В автомобиле находилось два человека – они также подходили под описание участников разбоя.
"Согласно закону, полицейские проверили граждан и автомобиль. В результате чего, на переднем пассажирском сиденье инспекторы обнаружили предмет, похожий на оружие. Мужчины отказались дать стражам порядка какие-либо комментарии", – говорится в сообщении.
На место задержания вызвали следственно-оперативную группу Новокодакского отделения полиции. В настоящее время ведется расследование.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что в центре Днепра бойцы полицейского спецназа КОРД задержали группировку возможных поджигателей.
Также мы писали о том, как в Днепре мужчина жестоко избил и ограбил женщину – нападавший отобрал у своей жертвы мобильный телефон.
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