На АЗС в Кривом Роге продавали некачественное топливо

В Украине продолжается борьба с нелегальным производством топлива.

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители разоблачили подпольный нефтеперерабатывающий завод. Некачественное топливо оттуда продавали на заправках города, как сообщают в Кривом Роге – тоже нелегальных. Масштабы производства впечатляют: цистерны с нефтепродуктами, машины для транспортировки поддельного горючего и офис, где все сделки отслеживали с помощью компьютеров.

Завод, где перерабатывали нефть, спрятался за бетонным забором в промзоне Кривого Рога. Подпольный комплекс охраняли собаки. Здесь везде – огромные цистерны, бочки с черным веществом и грузовик, которыми вывозили отсюда суррогатное топливо.

"Мы осуществили обход данной территории, на которой расположены емкости приблизительным объемом 73 кубов. Расположены полностью по указанной территории и соединены между собой трубопроводами", – рассказал один из правоохранителей.

В помещениях завода – лаборатория. Там – куча бутылок с нефтью. Все обозначены номерами и датами, когда ее привезли. Здесь же осуществлялись проверки на качество. А в соседней комнате – компьютеры, здесь руководили производством, объясняют правоохранители.

Следователи выяснили: топливо, которое производили здесь, продавали в сети заправок во всем Кривом Роге. Уже установили и закрыли пять таких АЗС. Тем, кто организовал незаконное производство и сбыт, грозит до 12 лет заключения.

"Был проведен ряд обысков, в ходе которых были изъяты нефтепродукты, оборудование, а также автомобили, на которых перевозилось готовое топливо. Все направлено на экспертизу Сейчас полиция принимает все необходимые меры для привлечения к ответственности организаторов указанного бизнеса", – сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В начале года Кабинет министров дал поручение ликвидировать незаконные заправки.

После этого в Украине начались массовые облавы на нелегальные АЗС.

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