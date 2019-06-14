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На центральной улице Днепра установят фонтаны и современные светильники

14 июня, 15:16

Реконструкция преобразит улицу Короленко

В Днепре кардинально реконструируют центральную улицу
В Днепре кардинально реконструируют центральную улицу. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В Днепре стартовала масштабная реконструкция улицы Короленко – одной из центральных в городе. По проекту, к концу года строители заменят старые коммуникационные сети, установят пешеходный светофор и современные столбы освещения, скамейки и урны, уложат новую тротуарную плитку.

После реконструкции на улице появятся и фонтаны. Кроме того, пешеходная зона будет создана с учетом потребностей людей с инвалидностью. На улице также высадят новые деревья и кусты.

"Сейчас на этом участке улицы Короленко уже почти завершен демонтаж старых деревьев. На их месте будут высажены 70 новых девятилетних деревьев, которые уже в следующем году будут давать тень. Мы считаем, что после реконструкции улица станет одним из любимых мест отдыха жителей города и его гостей", — рассказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Согласно проекту, который предоставили чиновники, через время улица Короленко изменится до неузнаваемости. От прежнего вида не останется ничего, кроме инфраструктурного планирования.

Кроме описанных изменений, здесь также планируют привести в порядок здания, первые этажи которых не соответствуют современным требованиям с точки зрения эстетики и технологий.

"Городской совет ведет диалог с владельцами зданий, большинство из них уже дали согласие на реконструкцию зданий за свой счет", — подчеркнул главный архитектор города Дмитрий Волик.

Напомним, что в столице капитально отремонтируют 18 учебных заведений. Также мы писали, что в первый день лета в Киеве заработала после ремонта легендарная детская железная дорога в Сырецком парке. Заброшенную станцию "Яблонька" строители превратили в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Ранее мы писали о том, как коммунальные службы начали демонтаж киосков в подземном переходе под бульваром Шевченко, возле станции метро "Университет". Этот переход всегда был многолюдным, но из-за киосков, установленных под землей, тут тяжело было передвигаться пешеходам. Также мы сообщали, что в переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса.


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Тег Днепр, улица, реконструкция

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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