На Днепр обрушился мощный ливень и град: улицы ушли под воду (фото, видео)

На Днепр во второй половине дня вторника, 11 августа, обрушилась непогода. Город накрыло дождем и градом. За несколько минут улицы превратились в реки. Сильный ветер обрывал провода и валил деревья.

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В сети появились фото и видео непогоды. Вся центральная часть города сейчас напоминает Венецию.

Видео: Instagram/radik_pravoqator

Кроме того, из-за сильного ливня автомобили глохли на дорогах, а общественный транспорт ходил с задержками. По словам очевидцев, на остановках собирались очереди.

А на Сичеславской Набережной в районе заезда на Центральный мост образовались огромные пробки, об этом сообщает "Информатор". Так, автомобилям приходилось буквально "проплывать" проблемные участки дороги.

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Люди переходили улицы, окунувшись в воду по колено. Пострадали и здания, которые расположены у цирка. Так, в одном из торгово-развлекательных центров залило несколько магазинов. В сети появилось видео, как вода хлещет с потолка сильным напором. Вероятно, что водоотводы не справились с таким количеством осадков.

Видео: Instagram/svetlana.mostcity

Также в городе выпил мощный град.

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Видео: Instagram/tsvetkov1961

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, спасатели помогли убрать опасную металлическую конструкцию, которая свисала с крыши 5-этажного дома на улице Харьковской. Подобная ситуация произошла и на Старокозацкой.

Также сотрудники службы спасения убрали упавшее дерево, которое преграждало въезд в больницу. Помимо этого, они помогли освободиться двум людям, которые не могли выбраться из автомобиля, затапливаемого водой на улице Князя Владимира Великого. Аналогичная ситуация произошла и на Глинки, 11.

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На проспекте Яворницкого ветка оборвала контактную линию, парализовав движение электротранспорта в оба направления, сообщает "Информатор". А на площади Героев Майдана рухнули две огромные ели. Деревья упали на газон, преградив часть тротуара.

Видео: Telegram-канал/Днепр Сейчас

Ранее мы сообщали, что в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев.

Также напомним, курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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