На Днепр обрушится сильнейший снегопад: что делать

В Днепре в ночь на 6 февраля ожидается значительное ухудшение погодных условий. Так, по данным Укргидрометцентра, на регион обрушится сильнейший снегопад.

Ночью в Днепре ожидается 2-4 градуса мороза, днем – от -1 мороза до 1 тепла. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Как прогнозируют синоптики, снег в регионе будет идти как ночью, так и днем.

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В свою очередь глава профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий сообщил, что движение маршрутного транспорта из-за плохих погодных условий может быть замедлено на 25%.

В связи с этим жителям и гостям города рекомендуется ограничить перемещение, а также по возможности не выезжать на улицы на собственном транспорте. Кроме того, при неблагоприятных погодных условиях спасатели рекомендуют старикам, беременным женщинам и детям оставаться дома.

Если же вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге, звоните на горячую линию Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области или пришлите свою геолокацию с помощью Telegram или Viber: 095-009-70-90; (056) 744-68-16. Звонки принимаются круглосуточно.

Как сообщал сайт "Сегодня", непогода уже натворила беды в Украине, а завтра, 6 февраля, она будет бушевать на юге страны и частично на востоке. Также придут серьезные морозы – около 10 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, циклон Petra в четверг уже будет над Крымом, поэтому непогода в виде сильных осадков, сопутствующие зимние неблагоприятные явления еще задержатся на юге, востоке (особенно в Днепропетровской области).

А ранее на Харьковскую область обрушился сильный снегопад, при этом температура воздуха колеблется около нуля градусов, на дорогах "каша".

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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