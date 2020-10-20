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Военные показали, как летает новейший беспилотник "Лелека-100"

20 октября, 20:07

Летательный аппарат предназначен для аэроразведки в условиях сложной военной обстановки

Сегодня на Днепропетровщине и Черниговщине испытывают усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс (БАК) "Лелека-100".

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Новейший аппарат опытного образца тестируют пилоты от производителя и специально обученная бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ВС ВВТ).

Будут ли ВСУ использовать беспилотник "Лелека-100", засвидетельствуют результаты испытания аппарата. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает ГНИИ ВС ВВТ.

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Справка. Беспилотный летательный аппарат "Лелека-100" создан для аэроразведки и определения точных координат объектов в режиме реального времени. Работает как в сложной радиоэлектронной обстановке, так и в условиях преднамеренных радиопомех или блокировки систем спутниковой навигации. Устойчивый к неблагоприятной погоде и пригоден к использованию в любое время суток.

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С 2016 года "Лелека-100" допущен к эксплуатации в ВСУ.

Напомним, Наев утверждает, что ВСУ готовы сбивать вражеские беспилотники (видео). Мы также писали о том, чтоУкраина и Турция подписали военное соглашение:будут строить боевые корабли и беспилотники.

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разведка ВСУ испытания беспилотники
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