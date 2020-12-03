На Днепропетровщине в пожаре погибли мать с дочерью

Во вторник вечером, 2 декабря, в Днепропетровской области в селе Водяное Широковского района произошел пожар в жилом доме, погибли две женщины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели установили, что возгорание произошло в одном из помещений одноэтажного жилого дома, принадлежащего двум хозяевам.
В ГСЧС рассказали, что огнем уничтожено домашнее имущество в двух комнатах, повреждены стены, крыша и перекрытия дома на общей площади 25 кв. м.
Во время тушения пожара были обнаружили тела двух погибших женщин – матери и дочери, 1934 и 1976 года рождения. Сейчас выясняются причины возгорания.
Ранее мы писали, что в Черкасской области горел частный дом. В результате пожара погибли три человека, среди них — ребенок.
Также напомним, в Одесской области горел частный дом. В результате погибли двое малолетних детей. Пожар начался в комнате частного дома на площади 30 кв. м.
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