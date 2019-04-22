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На Днепропетровщине в страшной аварии пострадали дети

Сегодня, 19:09

Всего травмы в ДТП получили 5 человек

Фото: полиция
Фото: полиция.

21 апреля на трассе Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье (вблизи города Марганец) произошло страшное ДТП. По указанному адресу были направлены спасателей, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Специалисты установили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Skoda Octavia и Geely.

В результате ДТП пострадали 5 человек (4 человека, из них 2 ребенка с легкового автомобиля Skoda и водитель автомобиля Geely).

Пострадавших сотрудниками скорой медицинской помощи госпитализированы в городскую больницу.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с участием крупной строительной техники: бетономешалка КрАЗ протаранила КамАЗ и легковушку. 

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом в поселке Русская Лозовая на автодороге Харьков – Щербаковка произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали. По данным полиции, 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110" при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

Также мы писали, что недавно под Киевом в Старых Петровцах столкнулись два автомобиля , в результате аварии грузовая машина вылетела с дороги и въехала в постройку у жилого дома.


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Тег авария, ДТП, водитель, столкновение, пострадали

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