Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании участка

Сегодня, 10:11

На выходе из кабинки мужчина бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба

Фото: МИД Украины/Facebook
Фото: МИД Украины/Facebook.

В Днепропетровской области во время голосования во втором туре президентских выборов мужчина в неадекватном состоянии сообщил о минировании участка. Как оказалось, это была неудачная шутка, сообщили представители гражданской сети "Опора".

Инцидент произошел в Никополе около 8:30. Как выяснилось, на избирательный участок №120791 зашел мужчина в, вероятно, нетрезвом состоянии. После нескольких неудачных шуток мужчина получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования.

"На выходе из кабинки для тайного голосования от демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Оказалось, что это также была шутка", - говорится на сайте "Опоры".

Наблюдатели отметили, что избиратель таки проголосовал на участке.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Кроме того, в Яготине Киевской области в 98-м избирательно округе наблюдателя ГО "Опора" не пустили на избирательный участок №321048, поэтому он не смог наблюдать за утренним заседанием участковой избирательной комиссии.

Напомним, полиция взяла под охрану 199 окружных и 29888 участковых избирательных комиссий. Таким образом, правопорядок на УИК в день выборов будут обеспечивать 40 тыс. правоохранителей.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Никополь, второй тур, мужчина, минирование, голосование

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании участка". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы президента Украины – посольство США сделало заявление

Сегодня, 10:05

Вашингтон ожидает сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины

Суд отказался снять Зеленского с выборов

Сегодня, 10:02

В отношении кандидата в президенты был подан иск – Зеленского заподозрили в нарушении из-за бесплатных билетов на дебаты

В Хмельницкой области на трех избирательных участках не хватает урн

Сегодня, 09:45

Одну из урн не поставили из-за того, что не было чем ее опломбировать

В "день тишины" перед голосованием на выборах зафиксировали сотни нарушений

Сегодня, 09:40

В основном в полицию обращались из-за незаконной агитации, но были и угрозы жизни

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Ученые назвали продукт, спасающий от онкологии

Миграция наоборот: почему IT-шники возвращаются в Украину

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

Заслуженные мастерицы спорта. Фото

Мать Кокориных показала видео из кафе перед ударом стулом Пака

Самые актуальные образы для городских модниц

Распродажа остатков со склада. Кроссовки puma BMW

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Почем обойдется арендовать дачу на лето: все о загородной недвижимости в Украине

Вчера, 07:00

Дачи в окрестностях столицы и возле моря тянут на сотни тысяч , но в регионах есть бюджетные варианты

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

В Украине хотят расконсервировать еще один аэропорт

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак