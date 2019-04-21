В Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании участка

На выходе из кабинки мужчина бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба

Фото: МИД Украины/Facebook.

В Днепропетровской области во время голосования во втором туре президентских выборов мужчина в неадекватном состоянии сообщил о минировании участка. Как оказалось, это была неудачная шутка, сообщили представители гражданской сети "Опора".

Инцидент произошел в Никополе около 8:30. Как выяснилось, на избирательный участок №120791 зашел мужчина в, вероятно, нетрезвом состоянии. После нескольких неудачных шуток мужчина получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования.

"На выходе из кабинки для тайного голосования от демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Оказалось, что это также была шутка", - говорится на сайте "Опоры".

Наблюдатели отметили, что избиратель таки проголосовал на участке.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Кроме того, в Яготине Киевской области в 98-м избирательно округе наблюдателя ГО "Опора" не пустили на избирательный участок №321048, поэтому он не смог наблюдать за утренним заседанием участковой избирательной комиссии.

Напомним, полиция взяла под охрану 199 окружных и 29888 участковых избирательных комиссий. Таким образом, правопорядок на УИК в день выборов будут обеспечивать 40 тыс. правоохранителей.

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