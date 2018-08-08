На дорогах Днепра заметили "Жигули" с бассейном: видео

Сегодня, 05:34

Универсал "Лада" превратили в небольшой бассейн на колесах и катались в таком виде по городу


В соцсетях появилось веселое видео из Днепра с очень необычным ВАЗ-2104. Универсал "Лада" превратили в небольшой бассейн на колесах и катались в таком виде по городу.

У "четверки" срезали часть крышу и задние стойки, превратив ее в пикап. Затем кузов авто герметизировали и заполнили водой. Причем и про пену для ванн не забыли. В добавок появился зонт от солнца. В общем, вышло очень эффектно, и всеобщее внимание парням было гарантировано.

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Напомним, на улицах Киева заметили автомобиль-монстр.

Также мы писали, что в Сибири старый "Запорожец" оснастили огромным V12. Пятилитровый двигатель 1GZ-FE мощностью 280 л. с. позаимствовали у старого представительского седана Toyota Century. Вместе с ним в ЗАЗ-968М перекочевала и 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Кроме того, смотрите, как "Запорожец" на гусеничном ходу поражает своими способностямиАвтомобиль с легкостью преодолевает препятствия, хотя и не на большой скорости. Правда, управление у такого "Запорожца" не из легких: никакого руля – только рычаги, требующие кое-каких усилий при переключении. А чтобы и вид у машины был боевой, ее окрасили в некое подобие городского камуфляжа.

Ранее мы сообщали, что украинец создал автомобиль-монстр с ракетами и Чужим на крышеВ этом автомобиле сложно узнать старенький "Фиат". Его Владимир Вавило купил за четыре тысячи гривен и принялся за работу. На тюнинг потратил 300 тысяч гривен.
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Источник:

Автобазар

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