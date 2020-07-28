На глазах у прохожих: в Днепре мужчина жестоко избил женщину (видео)

Мэр города пообещал 25 тысяч гривен тому, кто поймает нападавшего

В центре Днепра на глазах у прохожих мужчина избил женщину. Он толкнул ее на тротуар, а потом нанес удар ногой по голове.

Реклама

Женщина перестала двигаться, а люди просто проходили мимо нее. Один из прохожих возмутился, однако помочь ей не пытался. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале.

(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика)



Видео: Telegram/Х Днепр

Городской голова Днепра Борис Филатов отреагировал на инцидент. На своей странице в Facebook он пообещал тому, кто найдет нападавшего, 25 тысяч гривен вознаграждения.

"Я не буду репостить видео, где подонок избивает ногами женщину на Европейском бульваре. Из личных средств объявляю вознаграждение тому, кто поможет идентифицировать падаль, изловить ее и привлечь к ответственности. 25 000 гривен гарантирую", – говорится в сообщении.

Реклама

Позже в соцсетях опубликовали фото мужчины, который избил женщину. Его удалось поймать местным жителям.

В тренде Оккупанты назвали причину смерти трехлетнего сына политзаключенного в Крыму

Как рассказали в пресс-службе облполиции, инцидент произошел около 9 утра 28 июля. Пострадавшую женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас она дает показания полицейским. Мужчина, который избил женщину, оказался ее сожителем 1988 года рождения.

"Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета. В ближайшее время будет принято решение о правовой квалификации события", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина избил женщину из-за места в маршрутке.

Реклама

Также напомним, на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин. Он также угрожал задушить маленького ребенка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама