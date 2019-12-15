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На химзаводе в Павлограде может взорваться "просроченное" ракетное топливо

15 декабря, 13:34

Срок годности топлива истек еще 20 лет назад

Сплошные руины и облака ядовитых газов – на десятки километров. Так произойдет, если на химзаводе в Павлограде взорвется ракетное топливо. Тысячи тонн которого на предприятии сохраняют с тех пор, как Украина отказалась от ядерного оружия. Топливо давно испортилось, и в любой момент может взорваться.

Жителей Павлограда беспокоит судьба местного химического завода, где хранят части от еще советских межконтинентальных ракет. Некоторые стараются из-за страха не думать об этом, а другие говорят, что, если произойдет катастрофа, то это будет катастрофа для всего мира.

Ступени ракетных двигателей показывает эколог Татьяна Холоденко. Емкости с горючим на заводе прячут в специальных ангарах. Температура, влажность, свет – все под контролем.

В одном из баков – 50 тонн твердого топлива. Когда-то хватило бы, чтобы ракета облетела пол земли. Теперь это бомба замедленного действия. Вдвое мощнее, – говорят инженеры, – тротила.

Объясняют: это потому, что срок годности топлива истек еще 20 лет назад. Все это время оно разлагается и не исключено самовоспламенение и возгорание.

Тогда один за одним баки сдетонируют. Взрыв почувствуют и за сотню километров.

"Выброс токсичных газов, будет детонационная волна, ударная волна. Это разрушения. Инфрастрктуры, зданий, населенного пункта", – говорит Татьяна Холоденко, главный эколог Павлоградского химического завода.

В Павлограде ракетное топливо – с тех пор, как Украина принялась избавляться от ядерного оружия. На химзаводе его производили, и только здесь могут обезвредить.

На установке высотой с трехэтажный дом мощной струей воды топливо буквально вырезают из корпуса.

Дальше – перерабатывают на промышленную взрывчатку. Так, утилизировать все должны были 10 лет назад, – говорит директор завода Леонид Шиман. Впрочем, на складах еще почти две тысячи тонн топлива.

"Все эти годы программа хронически недофинансировалась. И это основная причина, почему она так долго длится.
Деньги на утилизацию дает государство. В этом году – 160 миллионов. Их хватило на три контейнера. И то – не полностью", – говорит он.

Как быть с остальными – не знают. Потому что и на хранение денег – нет.

"В настоящий момент мы можем гарантировать жителям Павлограда и окружения, что мы сможем удержать ситуацию, не допустить чрезвычайной. Но сможем мы это делать полгода", – говорит директор завода.

Стоит отметить – избавиться от всех остатков топлива могли бы за три года. Но необходимо более миллиарда гривен. В правительстве же пообещали: до конца года предложат свой план утилизации и выделят необходимые средства.

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Источник: Сегодня

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