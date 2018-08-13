ФОТОФАКТ. На многоэтажке Днепра появились Эйнштейн на велосипеде и девушка на качелях

Днепровские высотки украсили новые муралы. Изображения известного физика Альберта Эйнштейна на велосипеде и качели с девушкой появились на проспекте Слобожанском в Амур-Нижнеднепровском районе города.

Мегакартины размером превышают пятиэтажный дом. Художник снабдил яркие изображения цитатами известных людей.

"Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться", — написано рядом с изображением одного из основателей современной теоретической физики.

А на втором красуются слова украинской писательницы Лины Костенко: "Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя".

Стоит отметить, что муралы как вид уличного искусства сейчас очень популярны и разнообразные настенные рисунки активно появляются во многих городах Украины.

Так, ранее мы рассказывали о том, что в Днепре появился мурал со Стивом Джобсом. На стене девятиэтажного дома на Запорожском шоссе, 80 нарисовали портрет основателя корпорации Apple. На нем изображен его портрет, а также известная цитата Джобса о безумцах и бунтарях, меняющих мир.

Напомним, в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины художник Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски.

Также мы писали, что многоэтажку в Мелитополе украсили 27-метровым символом города. На мурале изображена гроздь темно-красной черешни с зелеными листьями, которую вверху дополняет вышиванка.