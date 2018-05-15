В Днепре на набережной мужчина угрожает спрыгнуть в воду и устроить стрельбу

Сегодня, 18:30

Полицейские попросили мужчину убрать оружие и пытались к нему приблизиться


Фото: М.Журавель

Фото: М.Журавель

Фото: М.Журавель

Фото: М.Журавель

В Днепре на Сичеславской набережной возле моста на Монастырский остров вооруженный мужчина пытался спрыгнуть в воду и угрожал полиции стрельбой. Об этом с места события передает корреспондент "Сегодня".

Мужчина стоял на перилах и грозился броситься в воду. Свои действия мужчина конкретно не объяснил, лишь сказал, что они касаются права на собственность. Какое-то время он разговаривал с полицейскими и собравшимися людьми. А позже достал пистолет и принялся им размахивать. При этом он сказал, что ничего не будет предпринимать.

Полицейские попросили мужчину убрать оружие и пытались к нему приблизиться. На что тот ответил, что будет стрелять. Также мужчина заявил, что у него есть разрешение на ношение оружия.

Позже он все-таки отдал пистолет копам. Сейчас оружие в разобранном виде и с патронами лежит на земле. Также мужчина показал правоохранителям разрешение на оружие. На месте присутствуют его адвокаты. 

"На данный момент устанавливается, что произошло. На месте работает КП "Благоустрій міста" с документами на снос. Конструкцию (металлическую арку внизу набережной) хотели снести, но мужчина заявил, что у него есть на нее права. Он против сноса. Сотрудник КП утверждает, что это не так. На месте работает следственно-оперативная группа", – заявил в комментарии "Сегодня" лейтенант полиции Виталий Тыква.

По его словам, пистолет у мужчины изъяли за неправильное ношение оружия. Какой это именно пистолет – газовый, травматический или боевой – в полиции не сообщают.

"Пришли незнакомые люди с какими-то бумажками. Начали сносить. А это моя собственность. Я им говорю – у нас есть документация, давайте мы вам покажем-расскажем. А они все равно сносят. У них якобы есть решение горисполкома. Я залез сюда, чтобы им помешать, но они все равно начали сносить", – рассказал "Сегодня" Афраил Кадиров.

На данный момент конструкцию уже практически снесли.

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Фото: М.Журавель

Напомним, в Харькове копы остановили самоубийцу.

"Гражданин пытался свести счеты с жизнью, нанеся себе физические повреждения. Руки мужчины были связаны, а на шее находилась веревка. Молодой человек прыгнул из окна квартиры второго этажа, после чего пытался себя порезать", – уточняют в пресс-службе.

Также мы писали, что в США мужчина хотел спрыгнуть с моста – грузовики выстроились в ряд, чтобы спасти его.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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