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На набережной в Днепре произошла стрельба

6 сентября, 13:50

Журавель Максим

Полиция выяснила, что стрельбой "развлекалась" пьяная компания

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

На набережной Днепра мужская компания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли стрельбу. О происшествии на линию "102" сообщили свидетели происшествия.

Впоследствии копы по приметам, которые предоставили очевидцы, установили личности стрелков, один из которых представился военным. Во время поверхностной проверки у них обнаружили пневматические пистолет и винтовку, а также кастет.

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"Мужчины подтвердили, что действительно стреляли. Неподалеку полицейские нашли три гильзы. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и сотрудников Военной службы правопорядка. Мужчин доставили в Новокодакское отделение полиции", – сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Отметим, что в Кривом Роге полицейские задержали дебоширов, которые на общественной остановке устроили драку со стрельбой.

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В сообщении о происшествии свидетели заявили о том, что в драке принимают участие около десяти человек, слышны выстрелы. На место выехал наряд полиции. Во время обследования территории, полицейские обнаружили 11 человек, которые подходили под описания очевидцев.

Напомним, ранее в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка. Спасатели раздвинули стволы пневматическими ножнами и достали напуганного ребенка. Вся операция длилась 10 минут.

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Днепр набережная стрельба

Источник: Сегодня

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