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На набережной в Днепре нашли змеиное логово

Сегодня, 03:04

Спасатели выловили 11 рептилий и вывезли их за город

Змею заметили в центре Днепра, прямо на набережной
Змею заметили в центре Днепра, прямо на набережной. Фото: ГСЧС

В Днепре с приходом тепла активизировались змеи – чаще всего горожане видят их на Сичеславской Набережной.

Так, утром 24 апреля местные жители обнаружили целое логово змей и вызвали на место спасателей. Прибывший на место отряд службы ГСЧС увидел возле водоема более десятка змей.

"Спасатели обследовали территорию. При помощи специального инструмента для отлова змей специалисты выловили 11 пресмыкающихся, а с горожанами провели беседу, пояснив, как правильно реагировать, если оказались рядом с любым из представителей класса пресмыкающихся", – сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Для безопасности горожан змей поместили в пластиковую бочку и вывезли за город, где они смогут жить в естественных условиях.

При этом сообщалось, что во Львовской области 42-летний житель одного из сел пострадал от укуса змеи. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Перемышлянскую ЦРБ.

Не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После укуса ребенок прожил еще три дня.

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Тег Днепр, набережная, змеи, змея

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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