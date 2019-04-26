На набережной в Днепре нашли змеиное логово
Спасатели выловили 11 рептилий и вывезли их за город
В Днепре с приходом тепла активизировались змеи – чаще всего горожане видят их на Сичеславской Набережной.
Так, утром 24 апреля местные жители обнаружили целое логово змей и вызвали на место спасателей. Прибывший на место отряд службы ГСЧС увидел возле водоема более десятка змей.
"Спасатели обследовали территорию. При помощи специального инструмента для отлова змей специалисты выловили 11 пресмыкающихся, а с горожанами провели беседу, пояснив, как правильно реагировать, если оказались рядом с любым из представителей класса пресмыкающихся", – сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Для безопасности горожан змей поместили в пластиковую бочку и вывезли за город, где они смогут жить в естественных условиях.
При этом сообщалось, что во Львовской области 42-летний житель одного из сел пострадал от укуса змеи. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Перемышлянскую ЦРБ.
Не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После укуса ребенок прожил еще три дня.
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