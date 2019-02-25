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На озере в Кривом Роге заметили красивый "птичник": опубликованы фото

Сегодня, 14:57

На озере поселись почти 200 птиц

На озере в Кривом Роге заметили красивый "птичник": опубликованы фото Днепр На озере поселись почти 200 птиц

В Днепропетровской области на одно из озер Кривого Рога, которое не замерзло, несмотря на десятиградусный мороз, слетелись десятки птиц.

Местные жители устроили целую фотосессию пернатых, которые плескались в холодной воде: лебеди привлекли внимание фотографов и местных орнитологов, которые подсчитали, что на озере поселились 41 шипун, 21 серый гусь, 74 попелюха и 63 крыжня.

Стоит напомнить о том, как в Черновцах спасли одинокого лебедя, который замерзал без еды на городском озере. Несколько дней птица пробыла в ледяной воде, не имея сил взлететь. Пернатого заметил местный житель, который сообщил о нем спасателям.

Бойцы ГСЧС добрались до терпящего бедствие лебедя с помощью лодки и отвезли его к ветеринарам. Там птицу обогрели, накормили и сейчас выясняют, почему он оказался в одиночестве.

Напомним, недавно харьковские волонтеры спасли молодого лебедя, который вмерз в лед и не смог полететь на юг вместе с сородичами. По словам зоозащитников, птица была ранена и без помощи людей она бы погибла уже через несколько дней.

Также ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья уехала из города в село ради спасения животных. Во дворе своих спасителей в селе Рябцы теперь живут 11 кошек, семь собак, а еще – лошади и птицы.

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Тег гуси, Кривой Рог, лебедь, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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