На озере в Кривом Роге заметили красивый "птичник": опубликованы фото
На озере поселись почти 200 птиц
В Днепропетровской области на одно из озер Кривого Рога, которое не замерзло, несмотря на десятиградусный мороз, слетелись десятки птиц.
Местные жители устроили целую фотосессию пернатых, которые плескались в холодной воде: лебеди привлекли внимание фотографов и местных орнитологов, которые подсчитали, что на озере поселились 41 шипун, 21 серый гусь, 74 попелюха и 63 крыжня.
Стоит напомнить о том, как в Черновцах спасли одинокого лебедя, который замерзал без еды на городском озере. Несколько дней птица пробыла в ледяной воде, не имея сил взлететь. Пернатого заметил местный житель, который сообщил о нем спасателям.
Бойцы ГСЧС добрались до терпящего бедствие лебедя с помощью лодки и отвезли его к ветеринарам. Там птицу обогрели, накормили и сейчас выясняют, почему он оказался в одиночестве.
Напомним, недавно харьковские волонтеры спасли молодого лебедя, который вмерз в лед и не смог полететь на юг вместе с сородичами. По словам зоозащитников, птица была ранена и без помощи людей она бы погибла уже через несколько дней.
Также ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья уехала из города в село ради спасения животных. Во дворе своих спасителей в селе Рябцы теперь живут 11 кошек, семь собак, а еще – лошади и птицы.
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