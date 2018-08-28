На пляжах Днепропетровской области обнаружили кишечную палочку

Воду исследовали на шестнадцати пляжах, половина из них оказалась опасной для купания

В Днепропетровской области в восьми водоемах, в том числе на двух официальных пляжах Днепра, обнаружили кишечную палочку. Список опасных зон отдыха разместили на сайте Министерства здравоохранения.

Пляж на Монастырском острове – одно из трех официальных мест для купания в городе Днепре. Однако с недавних пор купаться здесь не советуют, в воде нашли кишечную палочку.

Воду исследовали на шестнадцати пляжах Днепропетровщины. Половина из них оказалась опасной для купания.

Медики уверяют, бактерия не развита, поэтому подхватить холеру – шансов ноль. А вот кишечной инфекцией заболеть можно.

В жару микробы размножаются активнее, говорят экологи. К тому же плохо очищаются сточные воды. Это и делает городские пляжи непригодными для купания.

Что вода опасна, отдыхающие знают, но все равно купаются.

Кроме пляжей Днепра, Кривого Рога и Новомосковска, кишечную палочку в Днепропетровской нашли на побережье Каменского, Подгородного и Верхнеднепровска.

Купаться здесь, прогнозируют эпидемиологи, можно будет только в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что на 164 украинских пляжах нашли кишечную палочку. Загрязненными оказались реки, озера и некоторые места на побережье Азовского и Черного морей. Тем временем в столице сейчас также не рекомендуют купаться, но к советам специалистов прислушиваются не все.

Напомним, в июне жителям Киева временно не рекомендовали купаться на трех городских пляжах, официально подготовленных к текущему купальному сезону – "Пуща-Водица", "Черторой" и "Тельбин"..