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На пуанты с любой фигурой и весом: в Днепре работает необычная балетная студия

23 июня, 06:20

Несколько тренировок – и плие, гранд батман и другие балетные движения выполняют женщины с любой фигурой


Стать на пуанты можно в возрасте за пятьдесят с любой фигурой и весом. В этом убедили балерины-аматоры из Днепра. Они занимаются три раза в неделю, вдохновляют своим примером сотни женщин и собирают полные залы зрителей.

На профессиональной сцене дома культуры выступают балерины-аматоры. Сольную партию лебедя исполняет Ирина Соколова. По профессии она – микробиолог. Преподает в национальном университете. Ей 64.

Балетом Ирина начала заниматься три года назад. Впрочем, рассказывает, что мечтала об этом давно. И в профессиональных балетных студиях отказывали из-за возраста и фигуры.

"Тогда такие большие требования были. Надо, чтобы был и подъем, и выворотность. И чтобы одни косточки да кожа, и это все было нереально. Но сейчас, вот к счастью, ничего нереального нет", – делится женщина.

Так для себя решила и Людмила Журавель. Она также мечтала танцевать на пуантах. Даже необходимую одежду для занятий хотела купить. Чем очень удивила продавщицу.

"Говорю – дайте мне, пожалуйста, трико. Они говорят – вам для кого. Я говорю – для меня. – А чем вы будете заниматься? – Балетом. Пауза. Еще раз говорят – так вам для кого. Я говорю – для меня. – Балетом, для вас? Женщина, таких размеров в балете нет. Я с этим ушла", – рассказывает она.

Студию для желающих танцевать на пуантах создала Полина Бадаква. Сама в детстве занималась балетом, но профессией для нее это не стало. Теперь вот тренирует всех.

"Это  в удовольствие, и это дает такой драйв по жизни, такое желание. И очень здорово. И люди разных профессий, разного возраста, могут приобщиться и осуществить свою мечту", – говорит она.

Несколько тренировок – и плие, гранд батман и другие балетные движения выполняют женщины с любой фигурой. Балерины очень убедительны – ничего невозможного нет.

Ранее мы писали о том, что во Львове открыла двери балетная школа для взрослых. Всем ученицам – 50, старшей 65 лет. Большинство из них годами мечтали о балете, но никогда им не занимались.


Кроме того, в США набирают популярности балетные классы для бодибилдеров. Видео занятий культуристов в пачках появилось в Сети еще в 2016 году, но внимание к себе они привлекают до сих пор, активно собирая просмотры и комментарии пользователей.

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Тег видео, Днепр, балет, балерина, студия

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