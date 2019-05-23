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На решение вопросов – 25 минут: в Днепре на сессии городского совета установили "рекорд"

23 мая, 14:03

Депутаты за 25 минут создали новый департамент и внесли изменения в Бюджет участия

Заседание городского совета в Днепре. Фото: пресс-служба мэрии города
Заседание городского совета в Днепре. Фото: пресс-служба мэрии города.

В Днепре на очередном заседании народных избранников, которые собрались, чтобы решить ряд важных для города вопросов, был установлен необычный рекорд – всего за 25 минут они приняли решение о приватизации недвижимого имущества, проголосовали за создание департамента парков и рекреации, а также внесли изменения в программу "Бюджет участия".

Традиционной оживленной дискуссии по поводу вопросов повестки дня на этот раз не было: перед началом сессии в зале зарегистрировались 45 депутатов из 64. В этот раз народные избранники поставили рекорд – заседание они провели всего за 25 минут.

За это время они успели проголосовать за создание департамента, который будет отвечать за парки и рекреационные зоны.

"Он будет заниматься всеми городскими территориями отдыха, зелеными зонами, скверами и пляжами. Также речь идет о постановке на баланс бесхозных площадок и оформление необходимых документов для парковых зон — это ключевое условие для надлежащего управления этими территориями. Новое ведомство, которое возглавил председатель рабочей группы по оптимизации управления парками города Максим Музыка, заработает летом", — рассказали в пресс-службе городского совета.

Изменения были внесены и в городскую программу "Бюджет участия". Раньше она функционировала при департаменте по вопросам энергоэффективных технологий и инициатив, однако сейчас эта структура городского совета находится на стадии ликвидации. Вместо него "Бюджетом участия" будет заведовать департамент инновационного развития горсовета.

"Сейчас "Бюджет участия" готовят к четвертой волне подачи проектов и разработок от горожан. Предложить свои инициативы могут авторы в возрасте от 16 лет. К участию не допускаются те, кто предусматривает создание или изменение символики города, направленную на коммерческую, политическую или избирательную деятельность", – сообщили в пресс-службе горсовета.

Кроме того, ограничения наложили и на разработки, относящиеся к объектам инфраструктуры, связанные с обустройством, ремонтом, реконструкцией дорог и тротуаров общегородского назначения.

В Днепре состоялось очередное заседание депутатов городского совета – народным избранникам понадобилось менее двух часов, чтобы проголосовать за вопросы повестки дня, оживленно подискутировать на тему выборов президента Украины, утвердить программу финансирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и назначить Эдуарда Подлубного заместителем мэра.

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Тег Днепр, заседание, горсовет

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

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