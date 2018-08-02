На въездах в Днепр установят весы для фур: водителей будут штрафовать

Дороги Днепра и области планируют сохранить от разрушения при помощи весов. На въезде в город заканчивают возводить габаритно-весовые комплексы, где планируют взвешивать грузовые автомобили, которые больше других портят дорожное покрытие. Если же вес забитого под завязку грузовика будет превышать предельно допустимый, водителю грозит солидный штраф. "Сегодня" выяснила, где в скорости появятся площадки и как они будут работать.

Стоимость одного подобного комплекса обойдется казне более 7 млн грн. В этом году на строительство и оборудование пунктов габаритно-весового контроля фур из областного и городского бюджетов было выделено по 14 млн грн. Первые два пункта появятся на въездах в Днепр со стороны Киевской и Донецкой трасс. До конца года подобные весовые площадки планируют обустроить на четырех трассах ведущих в мегаполис.

"Строить мы начали с областного центра. В этом году оборудуют четыре комплекса на Киевской, Донецкой, Криворожской и Запорожской трассах. В идеале они должны стоять на въездах и выездах из Днепра. Наша задача — создать условия, в которых сотрудники Государственной службы безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность". — Авт.) смогут работать и выполнять свои обязанности", — рассказал "Сегодня" советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

В службе Украины по безопасности на транспорте разъяснили: перегрузом может считаться как превышение общей массы груженого транспортного средства, так и неправильно распределенный груз, который дает избыточную нагрузку на оси транспорта. По мнению экспертов, именно этот фактор больше всего влияет на износ дорожного покрытия. А проверять машины на наличие нарушений в новых пунктах сотрудники службы "Укртрансбезопасность" будут совместно с полицейскими.

"На весовой площадке будут дежурить работники полиции и "Укртрансбезопасности". Если по явным признакам они увидят, что грузовик перегружен, его остановят и загонят на весы. Если обнаружится перегруз, водителю выпишут плату за проезд в евро, рассчитанную по специальной формуле. А если у него отсутствует разрешение на езду по дорогам общего пользования — придется заплатить еще 1700 гривен", — рассказал нам начальник управления службы "Укртрансбезопасность" в Днепропетровской области Алексей Степаненко.

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Он также отметил, что весовые комплексы не станут помехой для движения транспорта, ведь для них предусмотрели отдельную полосу, на которой и будут производить взвешивание. Протяженность дополнительного участка составит 700 метров.

Интересно, что после выписанного штрафа, оплатить или оспорить который водитель или владелец груза смогут в течение 30 дней, водитель все же продолжит свое движение по городу. Происходит это из-за отсутствия в законодательстве Украины четкого правового механизма задержания груза.

"О перегрузе мы должны сообщить полицейским, которые с нами работают. А они должны произвести действия по запрету эксплуатации транспортного средства. Фура должна перегрузится, либо ей полностью запретят движение. Но этот механизм на сегодняшний день отсутствует. Ждем, пока полиция разработает правила удержания груза", — отмечают в областном управлении службы безопасности на транспорте.

В свою очередь советник губернатора Юрий Голик подчеркивает, что обладминистрация готова финансировать постройку габаритно-весовых контролей фур и в городах области при условии, что органы местного самоуправления тоже присоединятся к проекту. "Мы бы оборудовали их в Кривом Роге, Никополе и Каменском. Думаю, за три года сможем охватить всю область", — говорит Голик.

Напомним, в Днепре вода из метрополитена затопила проезжую часть.

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