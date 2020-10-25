Шевчик вышел во второй тур выборов мэра Кривого рога – экзитпол

По предварительным данным, пока побеждает Юрий Вилкул

Жители Кривого Рога на местных выборах голосовали за мэра города. Самое больше количество голосов получил Юрий Вилкул от партии "Блок Вилкула украинская перспектива".

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Такие данные появились после проведенного экзитпола, организованного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

По данным экзитпола, кандидаты получили такое количество голосов:

Юрий Вилкул ("Блок Вилкула украинская перспектива") – 42,80%; Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") – 31,01%; Константин Павлов ("Оппозиционная платформа – "За життя") – 7,91%; Юрий Милобог ("Сила людей") – 6,05%; Павел Сухоцкий ("самовыдвиженец") – 3,96%.

Как известно, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Черкассы, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород и Николаев.

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Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы.

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25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную погрешность выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%. Наши читатели и зрители первыми могут узнать результаты голосования.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге готовили срыв выборов: избирком якобы призвал людей голосовать в разное время.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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