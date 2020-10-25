Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Шевчик вышел во второй тур выборов мэра Кривого рога – экзитпол

25 октября, 21:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

По предварительным данным, пока побеждает Юрий Вилкул

Жители Кривого Рога на местных выборах голосовали за мэра города. Самое больше количество голосов получил Юрий Вилкул от партии "Блок Вилкула украинская перспектива".

Реклама

Такие данные появились после проведенного экзитпола, организованного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

По данным экзитпола, кандидаты получили такое количество голосов:

  1. Юрий Вилкул ("Блок Вилкула украинская перспектива") – 42,80%;
  2. Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") – 31,01%;
  3. Константин Павлов ("Оппозиционная платформа – "За життя") – 7,91%;
  4. Юрий Милобог ("Сила людей") – 6,05%;
  5. Павел Сухоцкий ("самовыдвиженец") – 3,96%.

Как известно, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Черкассы, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород и Николаев.

В тренде
Россия устроила боевикам большую проверку в "Л/ДНР"

Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы.

Реклама

25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную погрешность выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%. Наши читатели и зрители первыми могут узнать результаты голосования.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге готовили срыв выборов: избирком якобы призвал людей голосовать в разное время.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

мэр Кривой Рог Днепропетровская область местные выборы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Днепропетровской области задержали пару, которая торговала самодельным оружием (фото)
В Днепропетровской области задержали пару, которая торговала самодельным оружием (фото)Днепр
Затолкали в машину и отвезли в лесополосу: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком убийстве
Затолкали в машину и отвезли в лесополосу: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком убийствеДнепр
Военные показали, как летает новейший беспилотник
Военные показали, как летает новейший беспилотник "Лелека-100"Днепр
Одесса догоняет Харьков: в каких областях больше всего новых пациентов с COVID-19
Одесса догоняет Харьков: в каких областях больше всего новых пациентов с COVID-19Украина
Местные выборы: в Днепропетровской области на участке депутат горсовета напал на журналистку
Местные выборы: в Днепропетровской области на участке депутат горсовета напал на журналисткуПолитика
США разрешили авиаполеты над Симферополем, Днепр остался под запретом
США разрешили авиаполеты над Симферополем, Днепр остался под запретомТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять