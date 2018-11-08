На высотке в Днепре появился уголок Франции

Днепровские высотки становятся все ярче. В рамках Фестиваля муралов в городе появилась Эйфелева башня. Молодая художница вместе с командой принялась разрисовывать высотку на ул. Набережной Победы. На работу у художников ушла неделя.

"Теперь здесь уголок Франции. Молодой работник, который смотрит на французские пейзажи, обязательно возвращается в Украину. Потому что здесь его семья и сердце. Именно так трактует художница сюжет мегаполотна", — рассказывают в гордепартаменте стратегического развития и инвестиций.

Ранее мы писали, что в Александровском районе Запорожья появился новый мурал, создателем которого стал художник Валерий Дзыгало. Картина с изображением огромных механических часов появилась на фасаде здания по улице Сергея Серикова,30 (бывшая Комсомольская).

Также мы сообщали, что на "Скандинавской гимназии" в Киеве появился мурал от исландских художников "KROT and KRASS" из Исландии. На стенах гимназии авторы изобразили горы скандинавских стран, а также зашифрованные заглавные буквы исландского алфавита.