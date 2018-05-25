НАБУ провело обыски в Днепре из-за вымогательства судьей взятки

Сегодня, 00:43

Детали пообещали сообщить позже

Фото: пресс-служба НАБУ
Фото: пресс-служба НАБУ

Детективы НАБУ провели в Днепре следственные действия из-за вымогательства и получения взятки местным судьей.

Об этом НАБУ сообщает в Twitter.

"24 мая Детективы НАБУ совместно с СБУ и САП проводят в Днепре следственные действия в рамках расследования производства по факту вымогательства и получения судьей местного суда неправомерной выгоды. Детали – скоро", – отметили в НАБУ.

1527198609.2472

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ проводят обыски в Одесской области, в том числе и в морском торговом порту "Южный".

Позже стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в морском торговом порту "Южный" по подозрению должностных лиц в завладении около 100 млн грн.

Также сайту "Сегодня" от источника в СБУ стали известны причины обысков в агентстве "РИА Новости – Украина" с последующим задержанием их сотрудника Кирилла Вышинского. Агентство находилось под прямым руководством главного пропангандистского СМИ России.
днепр, взятки, twitter, судья, НАБУ, обыски, детективы, САП

Вы сейчас просматриваете новость "НАБУ провело обыски в Днепре из-за вымогательства судьей взятки". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: nabu.gov.ua

Обыски в порту "Южный": в НАБУ сообщили детали

23 Мая, 23:24

В НАБУ объяснили, зачем обыскивает порт "Южный"

Одесса

В порты пришли с обыском. Фото: пресс-служба НАБУ

НАБУ проводит обыски в порту "Южный"

23 Мая, 16:18

В Бюро сообщили, что в Одесской области проводятся следственные действия
Загрузка...

Крым

Рефат Чубаров. Фото: AFP

"Многоролевые игры Путина": Чубаров объяснил, что стоит за новыми обысками в Крыму

21 Мая, 14:43

По мнению главы Меджлиса, мы являемся очевидцами новых репрессий и масштабных провокаций

Запорожье

Фото: архив

СБУ раскрыла сеть информаторов российских спецслужб в Запорожской области

17 Мая, 20:02

У организатора группы при обысках нашли гранату и большое количество военного снаряжения

Политика

Фото: пресс-центр СБУ

По делу о госизмене Вышинского на допрос вызвали 47 человек

16 Мая, 21:28

По делу Вышинского допросят 47 человек

Политика

Хизер Нойерт. Фото: facebook.com/HeatherNauert

"Мы понимаем": США отреагировали на обыски в редакции "РИА Новости-Украина"

16 Мая, 10:08

Аресты журналистов или обыски в средствах массовой информации, если это делается, должны выполняться в соответствии с законом, заявила Нойерт
Загрузка...