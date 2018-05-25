НАБУ провело обыски в Днепре из-за вымогательства судьей взятки
Детали пообещали сообщить позже
Детективы НАБУ провели в Днепре следственные действия из-за вымогательства и получения взятки местным судьей.
Об этом НАБУ сообщает в Twitter.
"24 мая Детективы НАБУ совместно с СБУ и САП проводят в Днепре следственные действия в рамках расследования производства по факту вымогательства и получения судьей местного суда неправомерной выгоды. Детали – скоро", – отметили в НАБУ.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ проводят обыски в Одесской области, в том числе и в морском торговом порту "Южный".
Позже стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в морском торговом порту "Южный" по подозрению должностных лиц в завладении около 100 млн грн.
Также сайту "Сегодня" от источника в СБУ стали известны причины обысков в агентстве "РИА Новости – Украина" с последующим задержанием их сотрудника Кирилла Вышинского. Агентство находилось под прямым руководством главного пропангандистского СМИ России.
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