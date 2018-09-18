Начальник Днепропетровского облавтодора попался на присвоении миллиона гривен

В Днепропетровской области прокуратура на присвоении 1 млн бюджетных денег поймала начальника службы автомобильных дорог области. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Как стало известно, Служба автомобильных дорог заключила договор с государственным предприятием "Днепропетровский облавтодор" Государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины" о предоставлении последним услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог государственного значения общего пользования.

"Чиновник, злоупотребляя служебным положением, совершая давление на своих подчиненных, приказал им подписать заведомо неправдивые официальные документы – акты выполненных работ, достоверно зная, что указанные в них работы не выполнялись. Вследствие чего государству нанесен ущерб более чем на 1 млн гривен", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

Чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления по статье "присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением".

Тем временем продолжается судебное разбирательство в уголовном производстве, открытом в отношении родственника начальника областной Службы автомобильных дорог – директора ГП "Днепропетровский облавтодор", который является заместителем директора облавтодора, а также племянницы заместителя – главного бухгалтера филиала облавтодора и начальника филиала ГП "Днепропетровский облавтодор". Они нанесли ущерб государству в более чем 3 млн гривен.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепропетровской области руководство облавтодора было арестовано за присвоение 4 млн гривен.

Также мы писали о том, что в Днепропетровской области на взятке разоблачили заместителя председателя городского совета – чиновник у частного предпринимателя вымогал 2500 долларов.