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Начальник днепропетровской полиции Глуховеря стал фигурантом уголовного производства

27 июля, 16:26

Полицейскому инкриминируют превышение служебных полномочий

Виталий Глуховеря. Фото: Мнение
Виталий Глуховеря. Фото: Мнение.

В Днепропетровской области под следствие попал начальник управления Национальной полиции области Виталий Глуховеря. Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, офицеру инкриминируют превышение служебных полномочий.

Оказалось, что инцидент произошел еще 12 сентября 2018 года – уголовное производство было открыто после того, как в сети было опубликовано видео задержания патрульных полицейских бойцами спецподразделения КОРД.

Инцидент произошел после того, как инспекторы за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Range Rover, за рулем которого находился водитель Виталия Глуховери.

Водитель заявил, что машина принадлежит начальнику Нацполиции области. При этом сам шофер не предъявил стражам порядка служебный талон, который допускает возможность нарушения ПДД во время оперативной работы.

Вскоре на место происшествия приехал наряд КОРД, который задержал патрульных и доставил их в кабинет Глуховери.

"Во время общения с патрульными водитель, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских", — сообщили в пресс-службе ГБР.

По факту случившегося было открыто уголовное производство по статье "Превышение полномочий работником правоохранительных органов, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия". Если суд докажет вину подозреваемого, за решетку он отправится на срок до восьми лет.

Стоит отметить, что сам Глуховеря на вопрос корреспондента "Сегодня" с просьбой прокомментировать факт расследования ГБР не ответил.

Напомним, ранее детективы НАБУ задержали бывшего главу облуправления полиции Дмитрия Головина и его экс-заместителя Константина Гейко утром 25 июля. Чиновников подозревают в нарушениях по статьям "Растрата имущества" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

Позже стало известно, что сам Головин отказался давать показания и сотрудничать со следствием, ссылаясь на статью Конституции, которая позволяет человеку не давать показания, которые могут быть использованы против него. 

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Тег расследование, уголовное производство, Днепропетровская область, КОРД, Глуховеря, ГБР

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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