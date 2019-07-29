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Начальника полиции Днепропетровской области Глуховерю уволили

Сегодня, 13:39

Ранее увольнения скандального чиновника требовал Владимир Зеленский

Виталий Глуховеря. Фото: Мнение

Виталий Глуховеря. Фото: Мнение

Начальника полиции Днепропетровской области Глуховерю уволили https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F Днепр Ранее увольнения скандального чиновника требовал Владимир Зеленский

Начальника полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с должности. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Приказом Председателя Нацполиции Сергея Князева, по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсена Авакова, уволено от занимаемой должности начальника Главного управления в Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначено Артема Васицького", – говорится в сообщении.

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Кроме того, по приказу Авакова было начато служебное расследование по факту задержания копов сотрудниками КОРД в Днепре. Выводы служебного расследования передадут в Государственный бюро расследований. Нацполиция оказывает помощь и всесторонне способствует ходу расследования.

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Напомним, не так давно президент Украины Владимира Зеленского, который потребовал немедленного увольнения Глуховери с должности начальника областной полиции, а от сотрудников ГБР объективного расследования.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований начало следствие по инциденту, когда патрульные остановили автомобиль Range Rover, водитель назвался шофером главы областного управления Нацполиции. На место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали копов.

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