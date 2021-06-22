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Наелся ядовитых грибов. В Днепре 9-летний мальчик умер от отравления

22 июня 2021 14:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Грибы собирал папа умершего ребенка – скорее всего, среди них попалась бледная поганка

В Днепропетровской областной детской больнице умер 9-летний ребенок. Мальчик отравился грибами и поступил в отделение в крайне тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает "Наше Місто".

Отмечается, что ребенка доставили в областную больницу из Новомосковской ЦРБ. Грибы собирал отец мальчика. Скорее всего, среди них была бледная поганка, поскольку отравление было очень сильным.

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"Его состояние было крайне тяжелым, и, несмотря на все усилия, приложенные врачами для спасения жизни ребенка, вчера он умер. Эта трагедия в который раз подтверждает, что нельзя употреблять в пищу дикорастущие грибы и взрослым, ним тем более детям", — рассказал директор больницы Алексей Власов.

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Напомним, в Харьковской области бабушка накормила детей ядовитыми грибами. Четырех детей в возрасте от 8 до 14 лет госпитализировали в больницу.

Кроме того, в Одесской области отравились дети. Они ели в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

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