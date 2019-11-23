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Нападения на девушек в Днепре: дебоширу избрали меру пресечения

23 ноября, 06:26

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре мужчину, который избивал девушек на улице, посадили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Амур-Нижнеднепровский судом Днепра 32-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – говорится в сообщении.

Напомним, подозреваемого задержали 19 ноября после нападения на очередную жертву – беременную девушку. Мужчина держал в страхе женщин в Амур-Нижнеднепровском районе. Всего его подозревают в семи нападениях на девушек, дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Киеве прохожие задержали мужчину, который посреди улицы бросался с кулаками на пенсионера и двухлетнего ребенка. В результате стычки ребенка и дебошира, который, вероятно, находился под действием психотропных препаратов, доставили в больницу.

Также мы писали, что в Мелитополе водитель маршрутки избил пьяного пассажира. Водитель избивал ногами лежачего мужчину, который даже не сопротивлялся.

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