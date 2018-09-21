Нападения на работников скорой: пациенты вымогают наркотики и грозят расправой

В Днепре все чаще нападают на медработников. Приехав на вызов, медики нередко попадают к весьма агрессивным пациентам, находящимся под наркотическим или алкогольным опьянением. Чтобы обезопасить врачей и фельдшеров, машины скорой помощи оборудовали тревожными кнопками и GPS-трекерами. Теперь, если на работников неотложки нападают дебоширы, сигнал об этом сразу поступает на пульт полицейских.

"Сегодня" узнала, как часто на медработников нападают буйные горожане и как они защищают себя в подобных ситуациях.

В областном Центре экстренной медицинской помощи и медицине катастроф сообщают: в Днепре ежегодно фиксируют порядка семи случаев нападения на медперсонал.

"Вот пару месяцев назад у нас пострадал фельдшер, у которого вымогали наркотические анальгетики. Он получил черепно-мозговую травму. Агрессию проявляют пациенты или их родственники, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в психомоторном возбуждении. Бывают ситуации, когда на вызове происходит акт агрессии: причинение телесных повреждений, воровство мобильного телефона или же вымогательство наркотических анальгетиков — тогда этот адрес в нашей базе заносится в черный список. Их немного, но порядка 25—30 адресов в Днепре уже есть", — рассказывает "Сегодня" директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

Он подчеркнул, что повторно приезжать на вызов, поступивший от потенциально опасного для здоровья пациента, медработники будут уже совместно с патрульной полицией.

Прошлой осенью медработники прибыли на вызов на ул. Патаржинского. В квартире находился мужчина с охотничьим ружьем в руках, которое он направил в сторону бригады медиков. Он уверял, что в комнате находится 10 не знакомых ему людей, которые проникли в помещение сквозь стену.

"На вызов "102" прибыл наряд полиции и психиатрическая бригада, которым и был передан больной", — делятся с нами в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

А вот на ул. Рабочей пациент угрожал прибывшей на вызов бригаде скорой ножом. Тогда фельдшеру пришлось немедленно покинуть помещение и вызвать полицию.

Обезопасить работу докторов в Днепре решили при помощи тревожной кнопки, которую установили в автомобилях скорой помощи. Находится она в бардачке — в случае непредвиденных обстоятельств водитель нажмет на кнопку, после чего в течение 15—20 минут на место прибудет наряд полиции. А в области система тревожной кнопки работает еще с марта 2015 года.

"Информация о вызове приходит на смартфон члена бригады. На этом же смартфоне есть тревожная кнопка. Работает она во всех районах Днепропетровской области. Дополнительно в Днепре Автопредприятие санитарного транспорта установило на свои машины, которые они сдают нам в городе Днепр, тревожные кнопки. Это дополнительная безопасность для машины и персонала", — подчеркнул Радий Шевченко.

СНАЧАЛА ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ

С агрессивно настроенными больными работники медпомощи пытаются разговаривать, соблюдая правила этики и деонтологии. Если ситуация выходит из-под контроля, работник бригады при помощи мобильного устройства нажимает на "тревожную кнопку" и передает сигнал о возникновении происшествия в диспетчерскую службу.

В Днепре автомобили начали оборудовать лишь в сентябре. Всего по городу курсируют 75 машин, в которых установлены "тревожные кнопки". Воспользовавшись сигнальным маячком, на место происшествия приедут сотрудники госслужбы охраны. Такая услуга ежемесячно обходится горбюджету в 21 000 грн. За непродолжительное время работы медики уже успели ею воспользоваться.

"Пациент, к которому мы приехали, неадекватно себя вел. Бил машину ногами, пришлось вызвать охрану", — отмечает замдиректора КП "Автопредприятие санитарного транспорта" Иван Петренко.

Как сообщалось, Киеву закупят автомобили скорой помощи на 91 млн гривен. Больницы города намерены обеспечить медикаментами.

Также мы писали, что в Украине – проблема с обеспечением пациентов аппаратами искусственного дыхания. Есть болезни, когда без кислородной поддержки люди не могут существовать.

Напомним, сейчас в Украине медицинская помощь не привязана к месту регистрации или проживания. Каждый может выбрать терапевта, педиатра или семейного врача в любом медицинском учреждении, а деньги за обслуживание у врача заплатит государство.