Нардеп Усов сломал бедро на экстремальных гонках

Теперь он мечтает поскорее встать на костыли

Бедро народного депутата от БПП Константина Усова..

Народный депутат от БПП Константин Усов получил перелом во время экстремального тура по "криворожскому бездорожью".

Об этом нардеп рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Усова, он попал на мотоцикле в яму и, перелетев через руль транспортного средства, сломал бедро. На этом неприятности не закончились, поскольку травмированному гонщику пришлось ползти в поисках помощи: он отделился от группы и оказался в 50 км. от населенного пункта. К тому же без связи.

Тем не менее Усова в конце концов нашли. Врачи сделали ему четырехчасовую операцию, прописав долгий постельный режим. Народный избранник, однако, не теряет надежды поскорее встать на ноги, пусть и на костылях.

Нардеп К.Усов в критической ситуации.

Усов является зампредом Комитета ВР по вопросам информатизации и связи.

Как сообщалось, в Киеве на Северном мосту произошла авария с летальным исходом.

Также мы сообщали, что в Тернопольской области от травм, полученных в ДТП скончался экс-глава райадминистрации и лидер местной организации "Свободы" Василий Габор.

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