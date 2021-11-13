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Нарушений на 27 миллиардов. В Кривом Роге проверили работу мэрии

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 ноября, 20:26
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Около полугода длился серьезный аудит бюджета Кривого Рога
Масштабной проверкой занимались сразу с десяток государственных ведомств
Масштабной проверкой занимались сразу с десяток государственных ведомств / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге специалисты провели полную ревизию доходов и расходов бюджета города. В ходе проверок финансисты выявили нарушений на сумму более чем 27 миллиардов гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Расходы

В чем нашли нарушения:

  • Большая часть при строительствах и ремонте различных объектов без должной документации и с нарушением строительных норм.
  • Также специалисты установили, что криворожская мэрия делала закупки по завышенным ценам и заказывала безосновательно дорогие услуги.
  • Кроме того, были завышены объемы работ, а к некоторым фирмам-подрядчикам, которые нарушали условия договоров, исполком почему-то не применял штрафные санкции.
  • Ко всему прочему, чиновники проспонсировали услуги посторонних юридических лиц на сумму более 12 миллионов.

Что касается доходов города, здесь нашли нарушений на сумму еще более внушительную – около 13 миллиардов гривен.

Установили также череду серьезных нарушений законодательства в социальной сфере жизни города. Из-за этого жители Кривого Рога недополучили качественные социальные услуги. Воспитанники детских садов и школ питались продуктами, которые не соответствовали нормам, а больницы города оказались не обеспечены всем перечнем медикаментов.

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На оплате труда "бюджетников" тоже сэкономили – примерно 300 миллионов гривен. А на то, чтобы поддержать убыточные коммунальные предприятия потратили полтора миллиарда гривен, которые забрали с других статей расходов. Все эти материалы аудиторы передали в правоохранительные органы.

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