Насиловал ребенка: задержан музыкальный руководитель детского коллектива

Развратные действия он снимал на видео

В Днепре задержан музыкальный руководитель одного из детских коллективов. Его подозревают в развращении 12-летней девочки. Мужчине сообщили о подозрении.

56-летний педагог неоднократно насиловал ребенка, применяя психологическое давление.Развратные действия он снимал на видео, а после распространял детское порно в сети, сообщает "Магнолия.ТВ".

Обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд. За изнасилование малолетнего ребенка и распространение порно, ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Винницкой области полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней школьницы.

Ранее мы рассказывали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил человеку, который изнасиловал его жену.

А в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.

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