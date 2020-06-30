Українська
$ 26,69
29,95
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Днепра

Насиловал ребенка: задержан музыкальный руководитель детского коллектива

30 июня, 03:38

Елена Вус Елена Вус

Развратные действия он снимал на видео

В Днепре задержан музыкальный руководитель одного из детских коллективов. Его подозревают в развращении 12-летней девочки. Мужчине сообщили о подозрении.

56-летний педагог неоднократно насиловал ребенка, применяя психологическое давление.Развратные действия он снимал на видео, а после распространял детское порно в сети, сообщает "Магнолия.ТВ".

Обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд. За изнасилование малолетнего ребенка и распространение порно, ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Винницкой области полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней школьницы.

Ранее мы рассказывали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил человеку, который изнасиловал его жену.

А в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
дети порно задержание изнасилование мужчина девочка педагог

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер у напарника на руках: появились подробности гибели полицейского в Днепре
Умер у напарника на руках: появились подробности гибели полицейского в ДнепреДнепр
В Днепре в доме нашли мертвыми четырех человек: что известно
В Днепре в доме нашли мертвыми четырех человек: что известноДнепр
Депутаты
Депутаты "Слуги народа" нарушили карантин: видео из ресторанаПолитика
Карантин в Украине: какие запреты действуют в разных областях
Карантин в Украине: какие запреты действуют в разных областяхУкраина
В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком
В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенкомДнепр
Под Днепром неадекват застрелил парня, который вступился за прохожих (видео)
Под Днепром неадекват застрелил парня, который вступился за прохожих (видео)Днепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять