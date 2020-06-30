Насиловал ребенка: задержан музыкальный руководитель детского коллектива

В Днепре задержан музыкальный руководитель одного из детских коллективов. Его подозревают в развращении 12-летней девочки. Мужчине сообщили о подозрении.
56-летний педагог неоднократно насиловал ребенка, применяя психологическое давление.Развратные действия он снимал на видео, а после распространял детское порно в сети, сообщает "Магнолия.ТВ".
Обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд. За изнасилование малолетнего ребенка и распространение порно, ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.
Как сообщалось, в Винницкой области полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней школьницы.
Ранее мы рассказывали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил человеку, который изнасиловал его жену.
А в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.
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