Не рад спасению? В Днепре копы вытащили из петли мужчину, но тот "отблагодарил" кулаками

В Днепре мужчина пытался покончить с собой. Полицейские успели его спасти и вытащили с петли, но история на этом не закончилась. После этого он набросился с кулаками на правоохранителей.
Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный".
В Сети написали, что инцидент произошел на улице Гагарина. Копы получили вызов о дебоше и хулиганстве и приехали на место вызова. Там на одном из этажей дома они увидели мужчину, который набросил на шею петлю из ремня и пытался совершит суицид.
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Один правоохранитель схватил мужчину за ноги и держал, чтобы тот не задохнулся, а другой быстро перерезал пояс. Однако "самоубийца" свое спасение не оценил. Скоро он пришел в себя и пытался избить полицейских, хватал их за одежду и провоцировал драку. Успокаивать мужчину пришлось с помощью слезоточивого газа.
Каждые 40 секунд один человек убивает себя
По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.
В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а 2016 этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.
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