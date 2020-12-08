Не знал, куда его везут: в Никополе из COVID-больницы вывозили полуголого мужчину (видео)

Пациент дрожал от холода и не понимал, что происходит

В Никополе Днепропетровской области медики вывозили из больницы для пациентов с COVID-19 практически голого мужчину. Он был в шоковом состоянии и не понимал, что происходит.

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Соответствующее видео опубликовал волонтер Игорь Радченко в YouTube.

На записи видно, что пациента в тонкой майке, памперсе и домашних тапочках загружают в автомобиль "скорой". При этом на улице был сильный ветер и минусовая температура. Радченко отметил, что мужчина был бледен и дрожал от холода.

"На нем был катетер на руке и с памперса по земле плелась система катетера для мочи. Его вывозили из приемного покоя больницы №1 без маски, без сопровождения, и это с больницы где лечат ковидных больных!" – написал Радченко.

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Медсестра из больницы не дала объяснений, только сказала обращаться на горячую линию и закрыла двери автомобиля.

"Медсестра со "скорой", которая принимала больного, сама была в шоке, сказала медсестрам которые, его загружали: "Та он околеет в авто". Нашла и укутала его в тоненькую одноразовую простыню для операций", – рассказал Игорь.

Волонтер отметил, что пациент назвал себя Николай Дозорец из города Марганец. Мужчина не знал, куда и для чего его везут.

В свою очередь завотделением для больных COVID-19 Александр Саморуков пообещал, что работника, допустившего такое обращение с пациентом, немедленно уволят.

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Саморуков уточнил, что мужчина прошел лечение в больнице и получил негативный результат ПЦР-теста. У него была двусторонняя пневмония.

"Таких пациентов перевозят для лечения по месту жительства. У мужчины были все вещи, одежда, пакеты с лекарствами... Далее действия работницы больницы я комментировать не могу, потому что это нонсенс. Также не может обычными словами прокомментировать действия младшего персонала и врач", – сказал завотделением.

Напомним, ранее соцсети шокировали фотографии из Одесской больницы. Один из посетителей снял, как тела умерших от коронавируса лежат в коридорах и палатах просто рядом с пациентами стационара.

Видео: Сегодня

Также мы рассказывали, как во Львовской области в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ.

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