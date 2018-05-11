Недалеко от Днепра горит свалка мусора

Сегодня, 20:40

Причиной пожара стало ненадлежащее содержание полигона его владельцами и несоблюдение пожарной безопасности


Недалеко от Днепра горит свалка мусора. Мощный ветер разнес пламя на полтора гектара территории. На месте работают спасатели.

Огонь на мусорном полигоне быстро охватил площадь в полторы тысячи метров. Густой едкий дым покрыл поля и добрался до домов ближайшего села. Местные стараются меньше открывать окна.

На самом полигоне работают спасатели. Непрерывно тушат огонь. Говорят, удалось прекратить распространение, но на ликвидацию уйдут недели. Ведь тлеет мусор на достаточно большой глубине. И водой залить его невозможно. Надо засыпать землей.

Причиной пожара стало ненадлежащее содержание полигона его владельцами, несоблюдение пожарной безопасности, а также недостаточное количество техники для ликвидации таких возгораний. Сейчас здесь работает один самосвал и один экскаватор, єтого очень мало для ликвидации таких возгораний.

Мусорный полигон – частное предприятие.

Сейчас администрация Днепровского района созвала выездное заседание. На него пригласили и владельца полигона. Решают, как совместно справиться с мусорным пожаром.

Ранее сообщалось, что в Киеве пылала огромная стихийная свалка.

Также сообщалось, что под Харьковом горела мусорная свалка.
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