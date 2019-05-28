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Нелепая кража в Днепре: у подростка похитили сумку с печеньем

28 мая, 03:04

Грабителю не удалось скрыться – его задержала полиция

Фото: Данил Павлов

В Днепре на пляже у подростка, который находился в воде, украли сумку с печеньем. Мужчину задержали стражи порядка.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, инцидент произошел около 12:00 на улице Станиславского. Во время купания подростков к их вещам подошел неизвестный мужчина, взял черную сумку и скрылся. Пострадавший сразу же обратился к копам и рассказал им, как выглядит грабитель.

"По полученной информации, во время отработки прилегающей территории, на одной из улиц города патрульные обнаружили мужчину, который был похож по ориентировке. Патрульные остановили гражданина, в ходе беседы он заметно нервничал и путался в объяснениях. Уверял инспекторов, что никоим образом не причастен к правонарушению", — рассказали в управлении патрульной полиции области.

Грабителем оказался 32-летний местный житель, который все же признался в содеянном и рассказал, что после того, как увидел – в сумке нет никаких ценных вещей, он оставил ее на заборе. На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре полицейские задержали пьяного водителя, который во время езды открыл стрельбу.

Мы также сообщали, что в Днепре копы задержали горе-водителя, который пьяный попал в ДТП и заявил полицейским об угоне авто.

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Тег кража, Днепр, пляж, подросток

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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